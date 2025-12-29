El 2025 no solo fue un año de grandes momentos en la música, el cine y el deporte, también se convirtió en una temporada marcada por compromisos que acapararon titulares y, por supuesto, miradas. Más allá de los anuncios románticos, los anillos de compromiso de las celebridades se consolidaron como objetos de deseo, inspiración y tendencia.

Desde piezas vintage hasta diamantes de gran impacto, cada joya cuenta una historia distinta y refleja la personalidad de quien la lleva. Aquí, un recorrido por los anillos más comentados del año.

El anillo de compromiso de Taylor Swift

Uno de los compromisos más virales del año fue el de Taylor Swift y Travis Kelce, anunciado en agosto de 2025. Travis le propuso matrimonio a la cantante con un anillo de diamante de talla antigua brillante incrustado en oro amarillo, una pieza que refleja tanto elegancia como un toque vintage.

La pieza fue diseñada con la ayuda de la joyera Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, y no pasó desapercibida. Los expertos estiman que su valor ronda desde varios cientos de miles hasta cerca de un millón de dólares, dependiendo del tamaño y pureza del diamante.

El anillo de compromiso de Taylor Swift. Foto: Instagram @taylorswift

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Tras casi una década juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez oficializaron su compromiso en agosto de 2025 con una pieza impresionante que se convirtió rápidamente en una de las más notorias del año.

Su anillo presenta un diamante ovalado central de enorme tamaño, acompañado de piedras laterales que suman un conjunto de aproximadamente 35-37 quilates, convirtiéndolo en una de las piezas más espectaculares vistas este año. El valor estimado supera los 5 millones de dólares.

El anillo de compromiso de Georgina Rodríguez. Foto: Instagram @georginagio

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y su pareja Alexandra Saint Mleux también dieron un paso importante en 2025 con un compromiso romántico, protagonizado por un anillo elegante que mantiene un estilo clásico. Una joya con diamante de talla ovalada, cubierta con una banda pavé, es decir, está cubierta con pequeños diamantes.

El anillo de compromiso que Charles Leclerc le dio a Alexandra Saint Mleux. Foto: Instagram @charles_leclerc

Dua Lipa y Callum Turner

La cantante Dua Lipa también dio el gran paso con el actor Callum Turner, confirmando su compromiso en 2025. Su anillo destaca por su diseño moderno y personal: una gran piedra con talla tradicional montada sobre una banda ancha de oro amarillo, que se aleja de los estilos clásicos.

Los estimados sugieren que esta pieza puede valer entre $65,000 y $270,000 dólares, dependiendo del quilataje y calidad del diamante, además de su diseño poco convencional.

El anillo de compromiso de Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa

Camila Mendes y Rudy Mancuso

El compromiso de Camila Mendes y Rudy Mancuso fue uno de los más comentados por su aire romántico y artístico. El anillo de la actriz apuesta por un diseño delicado y femenino, con un diamante central de tamaño medio, acompañado por una montura fina que realza la piedra sin restarle protagonismo.

Lejos de las piezas ostentosas, la joya encaja con el estilo effortless y contemporáneo de Camila, confirmando la tendencia de anillos de compromiso elegantes, personales y pensados para el día a día.

El anillo de compromiso de Camila Mendes. Foto: Instagram camimendes

María Chacón y Christopher Den Uijl

La actriz y cantante mexicana María Chacón también vivió un momento especial en 2025 al anunciar su compromiso con el empresario Christopher Den Uijl.

El anillo de compromiso destaca por su diseño elegante y sofisticado, con un diamante de corte en forma de pera (pear), una tendencia que alarga visualmente los dedos y aporta un toque clásico y atemporal a la joya.

María Chacón y Christopher Den Uijl. Foto: Instagram @oficialmariachacon

Ya sea por su tamaño, su diseño o la historia detrás del momento, estos anillos representan tanto el compromiso de las parejas como la tendencia actual en joyería fina.

