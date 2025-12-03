Más Información

Spotify Wrapped 2025: usuarios presumen con memes su resumen musical del año

The Game Awards 2025: fecha, horario, nominados y todo lo que debes saber de la premiación

¿Habrá clases el próximo 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe? Esto dice la SEP

¿Cuáles son las efemérides de hoy, 3 de diciembre?

Aguinaldo INAPAM: ¿cuáles son los requisitos para inscribirse al programa de Vinculación Productiva y obtener la prestación?

El pasado 1 de diciembre de 2025, durante la premier mundial de "Avatar: Fire and Ash", y su pareja Maxx Morando caminaron por la alfombra roja, y fue imposible no notar el que Cyrus lucía en su mano izquierda. La joya acaparó flashes cuando ella posó con la mano sobre el pecho de Morando.

Aunque las especulaciones habían iniciado días antes —cuando Miley subió una serie de fotos donde la joya aparecía sutilmente—, fue en la alfombra roja donde el anillo se reveló como una pieza protagonista.

Miley Cyrus junto a Maxx Morando luciendo su anillo de compromiso. Foto: AP
El anillo que Maxx Morando le dio a Miley Cyrus: mezcla de lujo y actitud

La joya fue creada por Jacquie Aiche, una de las diseñadoras favoritas de celebridades que buscan piezas modernas, espirituales y con un toque artesanal. Para Miley, Aiche desarrolló un diseño totalmente personalizado: una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates con un diamante cushion montado en un engaste bisel tipo bombe.

Esta elección rompe con el formato tradicional del solitario vertical y convierte al anillo de compromiso en un statement contemporáneo que encaja perfectamente con el estilo audaz de la cantante.

El close-up del anillo: un diamante corte Old Mine en montura vintage que confirma la estética clásica de Miley. Foto: Instagram @mileycyrus
Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Miley Cyrus

Según especialistas, la piedra central del anillo de compromiso de Miley Cyrus podría oscilar entre 4 y 5 quilates, basándose en proporciones y brillo. Esa estimación sitúa su valor en un rango de 150,000 (cerca de 2 millones 700 mil pesos mexicanos) a 450,000 dólares (alrededor de 8 millones de pesos), dependiendo de la claridad y certificación del diamante.

Más allá del precio, lo que está captando la atención es el efecto que esta pieza ya genera en tendencias nupciales: bandas anchas, oro amarillo y cortes cushion están teniendo un resurgimiento, y la aparición de la intérprete de "Flowers" podría consolidar este estilo como el nuevo favorito.

La cantante celebrando su nueva era con una joya que combina lujo, historia. Foto: Instagram @mileycyrus
Con este anillo, Cyrus marca distancia de los tradicionales solitarios delicados y se alinea con una estética bold que domina las alfombras rojas: lujo moderno, diseño escultural y personalidad en cada detalle.

