La noticia del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce después de dos años de noviazgo causa furor este 26 de agosto de 2025, cuando la cantante compartió en sus redes sociales las fotografías más románticas de la propuesta en un espacio rodeado de flores.

La intérprete de “Cruel Summer” escribió: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”. En una de las fotografías Travis se encuentra de rodillas sosteniendo la cajita del anillo de compromiso, otro protagonista de la ocasión.

Foto: Especial. Instagram @taylorswift @killatrav

¿Un millón de dólares? Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift

El anillo de compromiso de Taylor Swift también es mostrado en primer plano en una imagen con las manos de los novios entrelazadas, es de estilo vintage, atemporal y delicado.

En Bride especifican que el anillo tiene un diamante de talla cojín (‘cushion’) alargado, de 8 quilates, aproximadamente. “El anillo fue elaborado a mano en oro amarillo de 18 quilates”, detalla el experto Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry a esa publicación, quien estima que la joya podría costar 500,000 dólares.

Foto: Especial. Instagram @taylorswift @killatrav

Leer también: Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Dua Lipa

En InStyle reflejan una aproximación mayor. La experta Laura Taylor, de Loreal Diamonds, afirma que el anillo de compromiso de Swift puede tener un diamante de 8 a 10 quilates y que podría costar alrededor de 1 millón de dólares, dependiendo de la calidad y de si el diamante es natural.

Según información de medios como Page Six, la significativa pieza fue creada por la diseñadora de joyas Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry.

El look de Taylor Swift

En las fotos que guardan para la memoria este momento único, la cantante estadounidense luce un sencillo vestido midi con estampado de rayas y cuello halter, de la marca Ralph Lauren, que complementa con unas sandalias nude de Louis Vuitton.

Taylor Swift también luce un emblemático reloj en la mano donde lleva su anillo de compromiso, se trata de un reloj Santos Demoiselle de Cartier.

Foto: Especial. Instagram @taylorswift @killatrav

¿Qué te pareció el anillo de compromiso de Taylor Swift? Sin importar cuánto cuesta, refleja su estilo personal y el amor de la pareja.

Leer también: Así es el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez que le dio Ronaldo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters