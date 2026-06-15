Metrópoli | 15-06-26 | 14:55 | Actualizada | 15-06-26 | 14:55 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 15 de junio en ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las son

  • Coyoacán
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Se prevé caída de granizo y lluvia de 15 a 30 milímetros, entre las 14:40 de la tarde y las 20:00 de la noche.

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Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población

  • Portar paraguas o impermeable
  • Utilizar el líquido para regar las plantas
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr

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