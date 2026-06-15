La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 15 de junio en ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se prevé caída de granizo y lluvia de 15 a 30 milímetros, entre las 14:40 de la tarde y las 20:00 de la noche.

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Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población

Portar paraguas o impermeable

o impermeable Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr