La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó un tequio para limpiar las calles del Centro Histórico que han sido liberadas del plantón que mantiene desde hace quince días la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Aunque todavía hay casas de campaña en vialidades como 20 de noviembre y 5 de mayo, la Mandataria capitalina anunció acciones de limpieza en el corazón del Centro Histórico, para impulsar la llegada de turistas y el aumento de ventas de los comerciantes que han resultado afectados por los cierres, en el contexto de la Copa del Mundo 2026.

“Hay mucho por cuidar, hay mucho por recuperar, pero en este momento que está en medio del Mundial y que somos una sede mundialista, el Centro Histórico se convierte también en un lugar muy importante, entonces hoy venimos como quedamos, a acompañar para la limpieza de las calles del Centro Histórico”, dijo.

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Junto a comerciantes del primer cuadro de la ciudad, cuyas ventas se han visto disminuidas por el bloqueo, Brugada Molina recorrió un tramo del corredor peatonal de Francisco I. Madero; posteriormente, con escoba en mano, encabezó los trabajos de limpieza en la calle de Motolinía.

Junto a ella también estuvieron los secretarios de Gobierno, César Cravioto, así como el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, quien explicó que las tareas de limpieza llevarán una o dos semanas, en las que se limpiará a detalle.

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Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX. Foto: especial. Foto: especial

mahc/LL