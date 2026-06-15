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El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Ovial SSCCDMX) informó que, debido a la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Zócalo capitalino, varias calles permanecen cerradas.
A 15 días de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se alojó en el Centro Histórico de la CDMX e inició su plantón nacional y jornada de movilizaciones, han bloqueado diversas calles aledañas a la plaza de la Constitución, lo que produjo algunos cierres viales.
¿Cuáles son las vialidades cerradas por manifestación de la CNTE?
En primera instancia, debido a la presencia de los docentes, se hizo un corte preventivo en Av. 20 de Noviembre a partir de José María Izazaga, por lo que, como alternativa vial, se puede tomar H. Congreso de la Unión.
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Por otro lado, permanece cerrada la circulación de Av. 5 de Mayo, desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar, por lo que como alternativa se puede circular sobre Eje 1 Norte y Fray Servando Teresa de Mier.
En Donceles también se encuentra cerrada la circulación a partir de Eje Central y Allende a partir de Rep. de Perú, siendo Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente la alternativa para transitar.
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Del mismo modo, está cerrada la circulación en calle Tacuba desde Allende hasta Eje Central, siendo la alternativa circular por José María Izazaga.
¿Qué exige la CNTE?
Entre las demandas de la Coordinadora Nacional se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejoras laborales, incremento salarial, mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social. Desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar,
¿Qué hace la CNTE este lunes?
La Coordinadora Nacional anunció que este lunes se movilizarían hacia las casetas de acceso a la Ciudad de México.
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Como parte de las manifestaciones, liberaron distintas casetas de cobro, entre ellas, la entrada a la CDMX en Tlalpan y la autopista México-Puebla.
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mahc/LL
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