Este 2026, cuando las almas dejen el Mictlán para regresar al mundo de los vivos, la CDMX las recibirá con flores de cempasúchil y catrinas. Son muchos los eventos que se organizan durante esta temporada tan esperada, como el Desfile de Día de Muertos.

Con tributos a Juan Gabriel, Blanca Estela Pavón y hasta José Alfredo Jimenez, el baile y la música serán parte de este homenaje de “Amor Eterno” a quienes ya no están con nosotros, y lo mejor de todo es que ya tiene fecha.

Ya hay fecha para el Desfile Día de Muertos 2026, anota el día en tu agenda. Foto: Secretaría de Turismo

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¿Cómo es el Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria presentada por la Secretaría de Cultura, la edición número 10 del Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX tendrá carros alegóricos, comparsas y música inspirados en tres temáticas distintas:

Raíces prehispánicas: se exploran mitos, deidades, cosmogonía y tradiciones de los pueblos originarios en torno a la muerte.

Expresiones de la cultura popular: representaciones de distintas regiones del país y del arte popular, con cartonería, leyendas urbanas, elementos de la gráfica mexicana y expresiones contemporáneas.

Homenajes: se rendirá tributo a personajes ilustres de la cultura mexicana como Juan Gabriel, Lola Beltrán, José Alfredo Jimenez, Blanca Estela Pavon, entre otros músicos, cantantes, actores, actrices y cineastas.

A lo largo del desfile podrás contemplar figuras gigantes y vestuarios diseñados especialmente para esta ocasión.

¿Cuándo es el Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX?

El Desfile de Día de Muertos, está programado para el sábado 31 de octubre de 2026.

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Por supuesto es gratuito y hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la hora y ruta.

Se espera el recorrido sea similar al de ediciones anteriores que han iniciado en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, pasando por Paseo de la Reforma, hasta llegar al Zócalo.

La décima edición del Desfile Día de Muertos 2026 rendirá tributo a personajes ilustres de México. Foto: Secretaría de TurismoFoto: Secretaría de Turismo

Recomendaciones para asistir al Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX

Antes de asistir al Desfile de Día de Muertos en la CDMX te recomendamos tomar en cuenta lo siguiente:

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Mantente pendiente de los canales oficiales para conocer la ruta y el horario.

Si quieres participar en el desfile, consulta la convocatoria oficial en el sitio web de la Secretaría de Cultura. El periodo de registro es hasta el 21 de agosto de 2026 .

. Te recomendamos usar transporte público, ya que durante los desfiles suele haber cierres viales y alta afluencia de visitantes.

Llega con anticipación para encontrar un buen lugar y disfrutar del desfile completo.

Lleva ropa y calzados cómodos, además de agua, protector solar e impermeable para que el clima no te tome por sorpresa.

Aparta la fecha para disfrutar este desfile en la que la tradición, el arte y la cultura honran a las almas con alegría.

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