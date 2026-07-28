En CDMX hay casi 200 museos de muchas temáticas, aunque ninguno de ellos había estado dedicado al gato, hasta ahora.

Próximamente, aquí abirá un lugar dedicado a los ‘michis’ y, si te consideras 'gatólico' de corazón, tienes que ir a conocerlo.

Esther Garcilita, creadora del canal de Youtube, La Gatería TV —especializado en el universo felino—, es también la fundadora del nuevo Museo del Gato, y en entrevista para EL UNIVERSAL, nos contó todos los detalles. Spoiler: será inmersivo.

¿Dónde estará el Museo del Gato?

Esther nos confirmó que el nuevo Museo del Gato ocupará el cuarto piso de Paseo de la Reforma 87, en la colonia Tabacalera, frente a la Glorieta de las Mujeres que Luchan (antes Glorieta de Colón).

Foto: Museo del Gato

La estación de transporte público más cercana es París, de las líneas 2 y 7 del Metrobús y 5 del Trolebús.

Un museo creado por amor a los gatos y por una buena causa

“Los gatos han sido mis mejores amigos, mi compañía y confianza. Son ‘maestros’ que me ponen en paz cuando yo sola no puedo; me ayudan a encontrar calma y a tomar las cosas a la medida de lo que son”, expresa Esther.

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Con su esposo, Marco Sotomayor, quien es coanfitrión de La Gatería TV y, por supuesto, ‘socio’ del museo, comparte la afición por estos felinos e incluso han incursionado en varios proyectos relacionados.

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En 2012 abrieron una tienda con productos para gatos; en 2015 inauguraron “el primer Cat Café de Latinoamérica donde fomentamos la adopción y la tenencia responsable” y durante la pandemia de Covid-19 decidieron crear el canal de YouTube para compartir tips de cuidados.

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Garcililta relata que "Marco siempre tuvo ganas de crear un museo, un lugar donde se aprendiera sobre estos animales, donde la gente sintiera curiosidad”, y precisamente así nació este lugar que pronto abrirá al público.

Foto: Museo del Gato

Ella asegura que la CDMX es un destino perfecto para hacerlo: “las grandes ciudades del mundo son los sitios ideales para que las personas compartan la vida con un gato. Son perfectos para la vida urbana”.

La intención de ambos es “que más gente conozca lo maravillosos que son los gatos, y, también, para reunir dinero y obtener aportaciones, porque parte de las ganancias se destinará a comprar un quirófano móvil para esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en zonas marginadas de la ciudad”.

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¿Cómo será el Museo del Gato en CDMX?

Su fundadora cuenta que, al principio, la idea original del Museo del Gato era hacer un museo convencional, pero poco a poco se convencieron darle un ‘plus’ con nuevas tecnologías.

Todo comenzará en una cafetería con postres y bebidas temáticas, el recibimiento perfecto para las siguientes 3 salas.

La anfitriona, narradora y guía del recorrido será Sissi, una gatita virtual.

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Foto: Museo del Gato

La sala 1 “será la más museográfica” y tendrá 2 espacios. El primero consiste en una serie de dioramas con animaciones 3D que relatan la evolución del gato, desde el primer felino registrado. El segundo será “un video mapping que cuenta la historia compartida entre gatos y humanos, desde el Antiguo Egipto hasta nuestros días”.

Después, “comenzarán las experiencias”, advierte Esther Garcilita. La intención en la segunda habitación es que la gente “sienta la vida como la vive un gato”.

Esto será posible a través de un juego arcade que explicará la importancia de las feromonas para Sissi —y para los ‘michis’ en general—, un “lenguaje invisible” que los hace formar manadas, comunicarse e incluso detectar peligro.

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Luego los visitantes tendrán una experiencia en realidad virtual con Sissi dando un paseo por la ciudad para concientizar de los peligros que atraviesan los gatos domésticos en grandes urbes.

Finalmente, en el Domo del Ronroneo “sentirán las vibraciones curativas que tiene, precisamente, el ronroneo, una frecuencia específica que resulta sanadora para gatos y personas”.

Foto: Museo del Gato

La fundadora del Museo del Gato explicó que la tercera y última sala será la más lúdica y una de las más fotografiables, porque los visitantes encontrarán una gatita Sissi gigante animatrónica “que respira” y filtros de realidad aumentada “para convertirte en gato” y un mural digital.

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Entre los atractivos del museo, hay un sillón para tomarte la fotografía con un montón de figuras de gatitos —como la ‘loca de los gatos’ de los Simpson— y el ‘Templo de los Deseos’, “un santuario estilo japonés para que la gente adquiera tablillas ema, les escriba deseos y que el viento los cumpla”.

¿Cuánto costará la entrada al nuevo Museo del Gato en CDMX?

La entrada al Museo del Gato en CDMX tendrá un costo de $350 pesos por persona de lunes a jueves, mientras que de viernes a domingo será de $385.

Niños menores de 3 años entrarán gratis.

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Por el momento aún no hay entradas a la venta, pero la creadora del recinto espera que se liberen entre el jueves 30 o viernes 31 de julio.

¿Cuándo abre el Museo del Gato en CDMX?

El Museo del Gato en CDMX abre el lunes 10 de agosto.

De lunes a viernes lo hará de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.; sábados de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Esther Garcilita hace hincapié en que la puntualidad es muy importante, pues habrá recorridos en grupos de 15 personas cada 15 minutos. Las visitas duran aproximadamente 45 minutos.

El Museo del Gato funcionará como un pop up. Es decir, durará un año, “hasta agosto de 2027. Veremos cómo funciona para adaptarlo a otros lados o crecer”, dice Esther.

Sitio web: elmuseodelgato.com

Instagram: @elmuseodelgatomx

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