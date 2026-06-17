En la CDMX existen 195 museos, de acuerdo con los Datos del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura. Aunque, este número acaba de actualizarse con la inauguración de un nuevo recinto en el Centro Histórico.

¿Cuál es el nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX?

El nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX es el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), dentro del Palacio del Marqués del Apartado, un edificio construido entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX por el arquitecto español Manuel Tolsá.

Foto: Secretaría de Cultura

De estilo neoclásico y fachada de cantera, el edificio llama la atención por resguardar la primera ‘ventana arqueológica pública’ en el primer cuadro de la ciudad: una escalinata prehispánica con un par de alfardas.

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El MUT se encuentra en la esquina de las calles República de Argentina y Donceles, frente a la Zona Arqueológica y Museo del Templo Mayor, a espaldas de la Catedral Metropolitana.

¿Cómo es el nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX?

El comunicado de la Secretaría de Cultura explica que el MUT “proyecta las artes del telar y la aguja como legado vivo en transformación y se propone tejer una nueva visión de nación con las fibras que arropan y embellecen a las y los mexicanos”.

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Foto: Secretaría de Cultura

Gestionado por un consejo de artesanos, gestores y especialistas en arte popular, este nuevo museo se divide en 3 niveles y 16 salas, donde se exhiben 210 piezas elaboradas con diversas técnicas, provenientes de diferentes partes del país.

Las prendas muestran la riqueza en textiles y bordados, su simbolismo e historia, los conocimientos comunitarios e incluso destacan, en algunos casos, el entorno natural y las lenguas originarias de México.

Foto: Secretaría de Cultura

Además, el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos cuenta con una sala temporal dedicada a exhibiciones de artistas contemporáneos. La primera corresponde al trabajo de la tejedora Trine Ellitsgaard, viuda del artista oaxaqueño Francisco Toledo.

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El MUT también tiene una ludoteca, terraza, Sala INAH, la ‘ventana arqueológica’ antes mencionada, el Taller Original para que los artesanos trabajen en creaciones propias y un espacio gastronómico con platillos tradicionales.

Foto: Fonart

Dentro del mismo Palacio del Marqués del Apartado, desde diciembre pasado se instaló una tienda del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART). Es la más grande del país y vende productos de 12 ramas artesanales.

¿Cuánto cuesta entrar al nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX?

La entrada al nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX tiene un costo de $95 pesos por persona. Es gratis para niños y artesanos.

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El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) abre de martes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Facebook: ‘Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos’.

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