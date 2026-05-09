Pronto, el Bosque de Chapultepec tendrá un nuevo museo: el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET).

Entrevistamos a Juan Rivas Mora, director del Fideicomiso MUNET, y nos compartió los detalles de este novedoso espacio. Además, dimos un recorrido por sus instalaciones.

¿Dónde está el nuevo museo MUNET?

El nuevo museo MUNET ocupa el espacio del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (MUTEC), un edificio de 55 mil metros cuadrados construido por el arquitecto mexicano Enrique Norten.

Foto: Esteban Torreblanca. El Universal

Las instalaciones se encuentran sobre Avenida de los Compositores de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, a espaldas del Museo del Cárcamo de Dolores, entre el Papalote Museo del Niño y el parque de atracciones Aztlán Feria de Chapultepec.

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La estación de transporte público más cercana es el Metro Constituyentes (de la línea 7), a unos 15 minutos caminando.

¿Cómo será el nuevo museo MUNET en Chapultepec?

El director del Fideicomiso MUNET explicó que el nuevo museo “será un espacio de quinta generación al hacer un uso extensivo de sistemas inmersivos y digitales”.

Para este nuevo proyecto, “el arquitecto Norten se asoció con Ralph Appelbaum, uno de los mejores museógrafos del mundo”.

El resultado fue “un proyecto minimalista y vanguardista" que obedece a las temáticas que se exhibirán en el museo y en las que participaron alrededor de 200 científicos del país, de diferentes instituciones educativas públicas y privadas, informó Juan Rivas Mora.

Foto: Esteban Torreblanca. El Universal

El propósito principal del museo es “explicar los diferentes tipos de energía en el planeta, cómo están en la naturaleza, cómo se almacenan y cómo se obtienen”.

Durante el recorrido, los asistentes podrán observar e interactuar con “videos, juegos, simuladores diseñados por expertos operadores de diferentes centros de generación eléctrica y muros con un repositorio de entrevistas a trabajadores que están en empresas públicas y privadas, llamados ‘héroes de la energía’”.

Foto: Esteban Torreblanca. El Universal

“En la medida de lo posible, que las exhibiciones fueran originales. Muchas no se han visto en otros museos”.

¿Qué ver en el nuevo museo MUNET en Chapultepec?

El nuevo museo MUNET se divide en 3 niveles, donde se distribuyen “120 elementos temáticos”, de acuerdo con Juan Rivas Mora, director del Fideicomiso MUNET.

En el recibidor está un robot con inteligencia artificial al que le puedes preguntar cosas relacionadas con la energía. Hay tres columnas triangulares forradas con LED’s que muestran imágenes, además de un auditorio y un salón con una exhibición interactiva.

Foto: Esteban Torreblanca. El Universal

El nivel intermedio se enfoca en energías no renovables, como la nuclear y los hidrocarburos (gas, petróleo, carbón, etc.).

Muestra varias maquetas y elementos impresos en 3D “muy precisos, debido a que CFE, Pemex y otras entidades nos dieron los planos”, afirma.

La mayoría son interactivos, ya que se encienden o mueven al accionar botones. Algunos muestran cómo funciona un gasoducto, una central eléctrica de ciclo combinado, la exploración y perforación petrolera, el procesamiento del gas o la fisión nuclear.

Foto: Esteban Torreblanca. El Universal

En ambos costados de las áreas de exhibición se levantan grandes pantallas con videos relacionados y fotografías de plantas generadoras y vehículos emblemáticos, como la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en Veracruz o el buque tanque de proceso Yúum K’ak’náab de PEMEX.

El tercer nivel se centra en energías renovables: eólica, solar, térmica, hidráulica y la bioenergía.

Aquí, hay más pantallas interactivas, maquetas y elementos con la explicación del ciclo del agua a través de un mapping dinámico, la réplica de un parque eólico con aerogeneradores móviles, cilindros llenos de biogás, una pequeña sala con proyecciones 180° sobre geotermia y hasta una ciudad a escala que muestra su funcionamiento a través de paneles solares.

Foto: Esteban Torreblanca. El Universal

Al otro extremo de este nivel, está la zona de conceptos básicos, una de las más llamativas.

Hay un gran juego que describe el funcionamiento de la energía cinética y potencial, una bobina de Tesla que genera rayos musicales, un robot para jugar jenga con electromagnetismo y bicicletas estáticas para averiguar cuánta electricidad pueden generar los visitantes durante 60 segundos de pedaleo.

El director del Fideicomiso MUNET indicó que los temas se muestran “de una manera muy divertida y con exhibiciones que hacen que la experiencia sea memorable”.

¿Cuánto costará la entrada al nuevo museo MUNET en Chapultepec?

Rivas Mora informó que el precio de entrada al nuevo museo MUNET en el Bosque de Chapultepec será de $320 pesos por persona.

Foto: Esteban Torreblanca. El Universal

Sin embargo, cuando el recinto abra sus puertas, “vamos a estar otorgando un descuento lo que resta de 2026 y será (el boleto) de aproximadamente $190 pesos”.

¿Cuándo abre el museo MUNET en Chapultepec?

Rivas Mora advirtió que, primero, se tiene que inspeccionar “que que todos los sistemas funcionen perfectamente. Estamos haciendo revisiones exhaustivas de todo y probablemente nos lleve un poco de tiempo (la inauguración)”.

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Aún no hay una fecha oficial de apertura, pero señaló que se estará anunciando en el corto plazo y “será una sorpresa y un evento fuera de lo común”.

Web: museomunet.com

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