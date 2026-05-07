El Mundial 2026 arrancará oficialmente en la CDMX el próximo 11 de junio y, con ello, también se dará el banderazo de diversas actividades —oficiales y no oficiales— en varios destinos de la ciudad.

‘Noches Lúcidas World Cup Edition’ es una de ellas, y se trata de una fiesta con DJ’s, tragos y vistas coquetas en una de las terrazas del Centro Histórico.

¿En qué terraza del Centro Histórico será la fiesta mundialista?

‘Noches Lúcidas’ es un proyecto musical fundado en 2018 por los DJ’s Santamaría, Fouad Masoud y Bgeezy en el pueblo mágico de Sayulita, aunque se ha convertido en una experiencia itinerante en varias ciudades de México y Estados Unidos.

Foto: Terraza Catedral

A propósito del Mundial 2026, la World Cup Edition de esta fiesta se celebrará en Terraza Catedral, un restaurante/bar ubicado en lo alto del edificio colonial que alberga el Hostel Mundo Joven Catedral, a espaldas de la Catedral Metropolitana.

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La dirección es: Calle República de Guatemala #4, casi en la esquina con Monte de Piedad.

¿Cómo será la fiesta mundialista en la Terraza Catedral?

La fiesta ‘Noches Lúcidas World Cup Edition’ celebrará la inauguración del Mundial 2026 con una experiencia musical especializada en los géneros house y techno.

Foto: Noches Lúcidas

El lineup ya fue anunciado y contará con los DJ’s Santamaría, Fouad Masoud y Bgeezy de Seattle; Alain Hellion de CDMX; Chema & Rich, Absentune e Irvin Omar Rodríguez de Morelia y Alejandro Rivera y Fernando Gu de Zihuatanejo.

Durante el evento —que durará más de 12 horas— habrá venta de alimentos como alitas, nachos, antojitos mexicanos, hamburguesas, postres, coctelería de autor y una gran variedad de destilados y licores.

Foto: Noches Lúcidas

Por la ubicación de la Terraza Catedral, los asistentes tendrán vistas privilegiadas del primer cuadro de la CDMX durante el día, el atardecer y las luces nocturnas del Centro Histórico.

¿Cuándo será la fiesta mundialista en la Terraza Catedral?

La fiesta mundialista ‘Noches Lúcidas World Cup Edition’ será el sábado 13 de junio, un par de días después del partido México vs Sudáfrica, el encuentro inaugural del Mundial 2026.

Foto: Noches Lúcidas

Comenzará a las 2:00 p.m. y, de acuerdo a la cuenta de Instagram de ‘Noches Lúcidas’, culminará “hasta que la ciudad duerma”.

¿Cuánto cuesta entrar a la fiesta mundialista en la Terraza Catedral?

Los accesos a la fiesta mundialista ‘Noches Lúcidas World Cup Edition’ en la Terraza Catedral del Centro Histórico tendrán diferentes fases de venta.

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Por el momento, se encuentran en la fase 2 con un precio de $200 pesos por persona. A partir del 21 de mayo costarán $220.

El pago incluye acceso al evento y conciertos. El consumo se cobra por separado.

Boletos disponibles en la página de Eventbrite.

Más información en Instagram: @nocheslucidas

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