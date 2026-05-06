Álbum del Mundial 2026: ¿cómo crear tu sticker personalizado con ayuda de IA?; guía paso a paso

Este 2026 el coleccionismo se volvió parte esencial entre los aficionados del fútbol con el Álbum del Mundial que reúne a las 48 selecciones que se disputarán la copa otorgada por la FIFA.

Derivado de la gran demanda que ha tenido el álbum entre el público mexicano, en redes sociales se está volviendo tendencia una foto editada con IA que simula un sticker del Álbum del Mundial, a la cual se le puede añadir nombre y edad, como si los internautas fuesen parte de la colección.

Si te preguntas cómo es que se realiza esta postal y deseas que se convierta en tu nueva foto de perfil, a continuación te explicamos paso a paso cómo crearla con ayuda de la IA.

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Álbum del mundial. Foto: Redes Sociales

¿Cómo crear foto de sticker personalizado del Álbum del Mundial?

Para crear una foto tuya o de tu familia y amigos, al estilo de las estampas del Mundial, lo primero que debes hacer es tomar una foto de alta resolución del sticker de tu selección favorita y otra foto donde se aprecie la cara a detalle de la persona que quieres que salga en la imagen.

Posteriormente, inicia una conversación en Gemini o Chat GPT, edita el siguiente prompt con tus datos y coloca las indicaciones en el chatbot generativo.

“Edita la imagen A para convertirla en una foto personalizada con el mismo diseño visual de la figurita original.

La imagen A es la foto base. La imagen B es la foto de referencia de la persona que debe aparecer en la figura.

Instrucciones :

Reemplaza únicamente el rostro del jugador original por el rostro de la persona de la imagen B.

Mantén el formato general de la imagen, el estilo gráfico, la composición, el encuadre frontal, la camiseta, los colores, el fondo y la estética del álbum.

El nuevo rostro debe integrarse de forma natural, mirando al frente, con iluminación coherente y proporciones correctas.

Mantén el cuerpo en la misma posición que en la foto original.

Reemplaza los datos inferiores por este texto exacto:

"COLOCA TU NOMBRE"

"Fecha de nacimiento/ estatura / peso"

"Nombre de equipo o selección (MÉX)"

Mantén la tipografía, jerarquía visual y disposición similares a la figurita original.

Si algún texto original queda visible, reemplázalo completamente por los nuevos datos.

Preserva el aspecto limpio, nítido y centrado de una figurita de colección.

No cambies el estilo general ni la estructura del diseño; solo personaliza identidad y datos”

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