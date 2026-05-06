Aunque la CDMX es una de las ciudades más pobladas del mundo, aún conserva sitios naturales —incluidos 8 parques nacionales— donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de actividades ecoturísticas.

Uno de ellos es el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, un destino ideal para visitar el fin de semana. Te decimos qué actividades ofrece.

¿Dónde está el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan?

El Parque Ejidal San Nicolás Totolapan fue inaugurado en 1998 en el núcleo agrario de San Nicolás Totolapan, una zona boscosa, de cerros y pastizales en la alcaldía Magdalena Contreras, al surponiente de la CDMX.

Foto: Parque Ejidal San Nicolás Totolapan

La propiedad —en la categoría de Reserva Ecológica Comunitaria— tiene una extensión de 2,300 hectáreas y, además de las grandes áreas boscosas, conserva arroyos, manantiales y el paso del río Eslava.

Muy cerca están los parques nacionales Desierto de los Leones y Cumbres del Ajusco y Los Dinamos.

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Desde el centro de la CDMX son unos 50 minutos en auto, aunque depende del tráfico.

¿Qué hacer en el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan?

Por sus características geográficas, una de las principales actividades en el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan es el hiking. Son más de 150 kilómetros de brechas y senderos que pasan por el bosque, arroyos y miradores.

Foto: Parque Ejidal San Nicolás Totolapan

Estos caminos serpenteantes también son ideales para la práctica de ciclismo de montaña, principalmente en las modalidades downhill, cross y enduro.

En el parque se instaló una tirolesa de 300 metros de longitud y casi 20 metros de altura. También hay un laberinto estilo inglés con una gran cantidad de cedros, un ‘trenecito’ que va a un mirador, recorridos guiados, talleres ambientales y una granja didáctica con caballos, vacas, borregos, conejos, patos y burros

Foto: Parque Ejidal San Nicolás Totolapan

Para comer, cuenta con un restaurante y palapas en renta para cocinar.

¿Hay hospedaje en el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan?

Se dispone de 2 modalidades de hospedaje en el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan:

El área de camping se extiende por 4 hectáreas de naturaleza. Cuenta con seguridad las 24 horas, sanitarios, regaderas y juegos infantiles.

Foto: Sectur CDMX

Sus cabañas son de varios tamaños, con capacidad de 2 a 18 huéspedes. Algunas son de madera y otras de ladrillo y adobe. Son de estilo rústico y cuentan con baño privado.

¿Cuánto cuesta la entrada al Parque Ejidal San Nicolás Totolapan?

El acceso al Parque Ejidal San Nicolás Totolapan tiene un costo de $50 pesos para caminantes y $70 para ciclistas. Si vas con tu mascota, pagas $30 por cada una y $50 más, si llevas auto.

El lanzamiento de la tirolesa cuesta $70 por persona y $280 en el caso del downhill en bicicleta.

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La noche en el área de camping cuesta $200 pesos por persona (no incluye equipo), y la renta de cabañas va de los $1,200 a los $4,000 pesos por noche.

Para más información, visita su Facebook: ‘Parque Ejidal San Nicolás Totolapan Oficial’ o manda Whatsapp al (55) 8156 8451.

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