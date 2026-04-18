Más allá de ser importantes reservas naturales, los parques nacionales son atractivos destinos por sus paisajes irrepetibles y, muchas veces, por las experiencias que se ofrecen en ellos.

Un estudio reciente de TUI Musement —plataforma online para reservar tours, entradas a espectáculos y eventos— lanzó un ranking de los parques nacionales más populares y mejor calificados en todo el mundo.

¿Cómo se supo cuáles eran los 10 parques nacionales más populares?

TUI Musement elaboró un estudio haciendo una recopilación del volumen total de reseñas que los visitantes han vertido en Google sobre estos destinos.

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También se promedió la calificación de cada uno (los usuarios califican su experiencia de 0 a 5 estrellas).

El estudio se hizo en marzo de 2026 y solamente fueron tomados en cuenta parques nacionales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Parque Nacional del Teide

La posición 10 es para el Parque Nacional del Teide, ubicado en la isla de Tenerife, parte del archipiélago de Canarias, en España.

Foto: TUI

Es el parque nacional más grande y antiguo de las islas, así como el más visitado del país por su biodiversidad, con especies como la violeta del Teide, el lagarto tizón o el murciélago orejudo canario; y por el Teide, la montaña más alta de España, con 3,715 metros de altura sobre el nivel del mar, rodeada de coladas de lava, cráteres, formaciones rocosas, pastizales, bosques en sus faldas.

Hay un teleférico que asciende a la cima.

TUI Musement indica que este destino recibió 39,319 reseñas en Google y una calificación promedio de 4.8.

Parque Nacional del Distrito de los Lagos

Al noroeste de Inglaterra, en el condado de Cumbria, se encuentra el Parque Nacional del Distrito de los Lagos, el más grande del país, famoso por haber sido residencia y fuente de inspiración de los llamados poetas lakistas, un movimiento del romanticismo a principios del siglo XIX.

Foto: TUI

Esta maravilla natural es una de las pocas regiones montañosas de Inglaterra y se conforma por más de 200 montañas y colinas (fells), incluida la más alta de la nación: Scafell Pike, con 978 metros sobre el nivel del mar.

Además, hay muchas granjas, poblados pintorescos, grandes extensiones de bosques y lagos, como el Wast Water (el más profundo, con 79 metros) y Windermere (el más grande, con una extensión de 14.73 kilómetros cuadrados).

En el ranking se recopilaron 42,825 reseñas en Google, las cuales promediaron una calificación global de 4.8.

Parque Nacional de Yellowstone

Yellowstone es, sin duda, uno de los parques nacionales más populares en todo el mundo, además fue el primero del mundo en su tipo, decretado como tal en 1872.

Se encuentra en una bella región entre los límites de los estados de Wyoming, Montana y Idaho.

Foto: Denys Nvozhai. Unsplash

Sus paisajes son muy diversos: incluyen inmensos lagos, cañones, ríos, cordilleras y, sobre todo, destacan sus géiseres y fuentes hidrotermales, el supervolcán más grande de América.

En este escenario habita una gran cantidad de especies, como el bisonte americano, el alce, el uapití, el puma, los osos negro y el grizzly, y berrendos, por mencionar algunos.

TUI Musement encontró 44,651 reseñas de este parque nacional, con una calificación promedio de 4.8.

Parque Nacional de Cinque Terre

Que el Parque Nacional de Cinque Terre (Cinco Tierras) sea el más pequeño en Italia no impide que sea el más popular y uno de los más visitados de ese país.

Foto: Elias Kipfer. Unsplash

Bañado por el mar de Liguria (parte del Mediterráneo), Cinque Terre llama la atención por sus paisajes costeros montañosos con ‘terrazas’ y acantilados naturales, bosques de pinos, las islas Palmaria, Tino y Tinetto, y 5 pueblitos pintorescos: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore.

En total, este parque nacional italiano tiene 46,691 reseñas en Google y un promedio de 4.7 (el más bajo del ranking).

Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes

Conocido en inglés como Great Smoky Mountains National Park, esta joya natural en los límites de Tennessee y Carolina del Norte forma parte de las Montañas Azules, que a su vez son una división de los Montes Apalaches.

Foto: TUI

Sus paisajes son principalmente bosques muy húmedos, ríos y una gran cantidad de colinas y montañas caprichosas, ideales para el senderismo, la pesca o el ciclismo.

Ahí, viven más de 200 especies de aves, 66 de mamíferos, 50 de peces, 39 de reptiles, 43 de anfibios y más de 10,000 de árboles y plantas.

El estudio indica que este parque nacional tiene 50,036 reseñas en Google y una calificación de 4.9 (una de las más altas del ranking).

Parque Nacional de Yosemite

California es hogar del Parque Nacional de Yosemite, una maravilla de la naturaleza que forma parte de la cordillera Sierra Nevada.

Es muy famoso a nivel mundial por sus longevas secuoyas gigantes de más de 90 metros de altura.

Foto: TUI

También es reconocido por sus acantilados de granito (como El Capitán, con 914 metros de altura), sus ríos cristalinos y cascadas enormes, inmensos bosques de pinos, cedros, abetos, robles y una gran diversidad de especies, entre las que destacan pumas, coyotes, osos negros, halcones peregrinos, pájaros carpinteros y ciervos mula y borregos cimarrones, .

TUI Musement señala que el parque nacional tiene 54,771 reseñas en Google, las cuales promedian una calificación global de 4.8.

Parque Nacional del Gran Cañón

El último parque nacional estadounidense en el estudio y top 10 es el del Gran Cañón en Arizona, uno de los más populares y fotografiados en el mundo por sus imponentes paisajes ‘esculpidos’ por el río Colorado a través del tiempo.

Foto: Drif Riadh. Unsplash

Esta garganta natural de hasta 1,600 metros de profundidad tiene un paisaje desértico con paredes de roca color ocre y picos caprichosos con un montón miradores increíbles, así como presencia de pueblos indígenas que lo consideran un lugar sagrado.

Es muy visitado para practicar senderismo, observación de cielos estrellados e incluso rafting en el río.

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El estudio recopiló 63,042 reseñas en Google, que en conjunto arrojaron una calificación general de 4.8.

Parque Nacional do Iguaçu y Parque Nacional Iguazú

El tercer y segundo lugar del ranking pertenece a Brasil y Argentina, respectivamente, ya que en los límites de ambos países están las Cataratas del Iguazú, un conjunto de poderosas caídas de agua que forman parte del Parque Nacional do Iguaçu (del lado brasileño) y el Parque Nacional Iguazú (del lago argentino).

Inmersas en un entorno selvático y terrenos accidentados de basalto volcánico, albergan cerca de 275 saltos de imponente caudal y alturas que alcanzan hasta los 82 metros en la Garganta del Diablo, la más grande de todas.

Foto: TUI

Desde ambos países se puede acceder a miradores increíbles y algunas ciudades cercanas con buena infraestructura turística, incluidos hoteles de lujo con vista directa a las caídas de agua, aunque la gran parte de las cataratas están en territorio argentino.

TUI Musement señala que el parque nacional brasileño tiene 69,843 reseñas en Google y una calificación de 4.8, mientras que el argentino ostenta 106,934 reseñas y un promedio de 4.9 (récord compartido con las Grandes Montañas Humeantes).

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice

Croacia es poseedor del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, el más antiguo, extenso y visitado de la nación europea.

Entre valles con bosques de hayas, este prístino destino tiene unos 16 lagos principales (aunque hay muchos otros más pequeños) con tonalidades que van del verde esmeralda al turquesa (según la hora del día y los rayos solares.

Los lagos se nutren de manantiales y más de 90 cascadas y cataratas de distintas magnitudes.

Foto: Mike Swigunski. Unsplash

Para acceder a estas maravillas hay rutas de senderismo, miradores y pasarelas de madera, además de paseos en bote.

El parque nacional croata tuvo 124,455 reseñas en Google, las cuales alcanzaron un promedio de 4.8.

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