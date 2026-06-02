Fuertemente custodiados por elementos de seguridad, arribaron a Pachuca los seleccionados de Sudáfrica, que el próximo 11 de junio enfrentarán al representativo mexicano. Al son de La Negra, interpretada por un mariachi, los Bafana Bafana fueron recibidos en lo que será su campamento sede.

Aunque el gobierno del estado había previsto un acto de bienvenida, los directivos de la selección sudafricana prefirieron iniciar de inmediato sus actividades, por lo que desde este mismo día comenzaron sus entrenamientos.

Comandados por el director técnico el belga Hugo Broos, los seleccionados sudafricanos tendrán entrenamientos a puerta cerrada, a excepción de mañana, en que se abrirá a medios de comunicación en el Estadio Hidalgo.

La secretaria de Turismo, Elizabeth Quintanar, dio a conocer que del 4 al 8 de junio se recibirá una comitiva de cerca de 100 sudafricanos, por lo que se han preparado diversas actividades deportivas, culturales y gastronómicas.

La funcionaria indicó que esta visita forma parte de una estrategia impulsada por el gobernador Julio Menchaca para consolidar a Hidalgo como sede de concentración internacional.

Entre las actividades programadas se encuentran una serie de clínicas deportivas dirigidas a niños y jóvenes. El 5 de junio, integrantes de la delegación sudafricana visitarán Tulancingo, donde participarán en una convivencia futbolística y se tendrá una charla sobre liderazgo y motivación.

Asimismo, señaló que el 6 de junio, en la Unidad de Alto Rendimiento, se realizarán dinámicas de integración. Posteriormente, uno de los eventos principales será el Partido de Leyendas, programado para el 7 de junio al mediodía en el Estadio Hidalgo.

Explicó que participarán jugadores de la selección mexicana que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, junto con exfutbolistas invitados por el exportero Óscar “Conejo” Pérez, actual titular del Instituto Hidalguense del Deporte.

Indicó que la entrada será gratuita y que los boletos serán distribuidos por la dependencia a su cargo.

Además, integrantes de la delegación sudafricana participarán en un intercambio gastronómico con chefs y cocineras tradicionales de Hidalgo. La agenda también contempla recorridos turísticos y presentaciones musicales.

Todas estas actividades serán gratuitas y buscan estrechar los lazos culturales y deportivos entre México y Sudáfrica.