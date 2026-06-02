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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el llamado al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para no entrometerse ni opinar sobre los asuntos internos de México.
“Ningún embajador, en ninguna nación, está opinando lo que es materia interna. Entonces nosotros es lo que pedimos es que esta relación sea de respeto”, expresó.
“Nosotros somos un país soberano y queremos la cooperación, sí; queremos la coordinación, sí. Pero que se quede en eso nada más”, dijo Montiel Reyes.
Lee también Sheinbaum pide a embajador Ronald Johnson respetar asuntos internos del país
Esta mañana, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país y limitar su actuación al ámbito de la coordinación bilateral.
Lo anterior a que el diplomático señaló que la lucha contra los cárteles del narcotráficodebe ser un esfuerzo conjunto y no convertirse en un debate político, esto un día después del informe de rendición de cuentas que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución en el que llama a los mexicanos a defender la soberanía nacional.
“Nosotros pedimos que se presenten las pruebas y, si se presentan, actuaremos en consecuencia (…) Una cosa es la militancia de Morena, pero más importante es que se atienda al pueblo de Sinaloa”, dijo Ariadna Montiel sobre posible retiro de militancia a Rubén Rocha Moya.
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