Relajado y con buena actitud, Benny Ibarra llegó el día de ayer a las puertas del Teatro de los Insurgentes con el fin de disfrutar por segunda ocasión del musical de "El Fantasma de la Ópera", y celebrar sus 300 representaciones; pero antes el cantante se dio tiempo de hablar de la bioserie que la plataforma ViX está preparando sobre Timbiriche, y que tentativamente lleva por nombre "Rompecabezas".

"Hay que esperar a ver de qué se trata. Ninguno de nosotros aportó dato alguno, pero creo que no es un documental sino una historia basada en hechos reales", explicó Benny.

Sobre la posibilidad de que los integrantes de Timbiriche originales (Alix, Sasha, Paulina, Diego, Erik y él) se reúnan para una nueva gira, el también actor señaló que para que eso suceda tendrían que conjuntarse varias cosas, entre ellas una agenda de trabajo libre para todos y las ganas de querer salir a "jugar" otra vez juntos.

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"Es difícil, porque si a mí me dices sobre un reencuentro con Timbiriche, yo tendría que apartar al menos dos años de mi vida, pero hay muchas otras cosas que se me antojan estar haciendo en este momento, como más teatro o música".

El cantante explicó que siempre que la agrupación se ha reunido, no ha sido por ganancias monetarias sino por amor y lo han hecho con cuidado y respeto porque saben lo que esta banda significa para la gente; pero sobre todo por las ganas de estar juntos, de salir de gira, de convivir todo el día en ensayos por lo menos durante tres meses.

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En la recta final

Benny Ibarra no sólo fue como espectador a la función de este jueves de El Fantasma de la Ópera, también fungió como padrino de develación de placa por las 300 representaciones, algo que emocionó mucho al exTimbiriche.

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"Gracias de corazón por todo el esfuerzo que le han puesto a esta puesta en escena, gracias por todos los años de dedicación que todos ustedes han puesto en su arte. Son 300 representaciones, ustedes saben lo que esto significa, que aquí se hace familia y memorias, que ahora no son los mismos de cuando audicionaron", expresó el padrino de la noche.

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El intérprete de temas como "Cielo, Sin ti", "Tonto corazón", entre otras, recordó que su amor por el teatro viene de su madre, la actriz, escritora y productora Julissa, quien es un pilar de las artes escénicas en México; también aseguró que sabe de la importancia de un recinto como lo es el Teatro de los Insurgentes, ya que él mismo ha estado ahí como obras como "El hombre de La Mancha".

Foto: Sughey Baños/EL UNIVERSAL.

"Yo sé lo que se siente irse a dormir todas las noches, sabiendo que lo pudieron haber hecho mucho mejor; yo hice en este teatro 350 funciones de El hombre de La Mancha y por ahí después de las dos o tres semanas de que acabó, de repente dije, 'así era, esa escena la pude haber hecho mejor'; Nosotros creemos en el arte más supremos de todos, que es el teatro musical, es el más bello y grande, donde podemos soñar noche tras noche en hacer que sus vidas sean un poco mejor, más feliz y brillante", dijo Ibarra.

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El productor Morris Gilbert anunció que esta obra de Andrew Lloyd Webber, bajará el telón en el Teatro de los Insurgentes el 30 de agosto, pero será sólo una pausa para retomar en 2027 en una gira por el interior de la República, de la cual ya hay algunas fechas confirmadas en Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, León, Toluca y Puebla; con la posibilidad de volver a las Ciudad de México.

"Nunca ha habido una gira con El Fantasma de la Ópera, pero la vamos a llevar tal cual, no se cambia ni un alfiler, viajaremos como 100 personas, entre actores, músicos y técnicos”, señaló.