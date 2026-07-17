La lista de habitantes de "La Casa de los Famosos México" sigue creciendo. Ahora fue el turno de Arantza Ruiz, actriz, streamer y creadora de contenido, quien debutará en elo reality show convencida de que las habilidades que ha desarrollado como gamer podrían convertirse en una ventaja durante la convivencia.

Originaria de la Ciudad de México, Arantza creció entre los foros de televisión gracias a que es hija del actor Alejandro Ruiz y de la productora Socorro Méndez. Desde niña decidió seguir sus pasos e ingresó al CEA Infantil de Televisa para comenzar una carrera que ya supera dos décadas.

Su debut fue en "Amarte es mi pecado" y con el paso de los años participó en producciones como "Pablo y Andrea", "La Rosa de Guadalupe", Como dice el dicho, "Sense8", "Vencer el Pasado", "Eternamente amándonos" y "El precio de amarte".

Fuera de los foros también ha construido una comunidad en redes sociales gracias a su pasión por los videojuegos, el anime y las transmisiones en vivo. Esa faceta fue precisamente la que despistó a los seguidores del programa durante la dinámica de pistas previa a su revelación.

¿Arantza llega con la mentalidad de quedarse poco tiempo?

Tras ser presentada como la décima habitante, Arantza confesó que entra al show con el objetivo de que la audiencia conozca una faceta más personal. "Antes tenía miedo de mostrarme", reconoció, aunque aseguró que ahora se siente lista para asumir nuevos rectos.

La actriz también reveló que hizo su maleta pensando que permanecería poco tiempo dentro del reality. Entre risas comentó: "Tenemos ropa para quince días nada más. Tengo la mentalidad de estar dos semanas... mejor diré que me va a ir bien".

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Aunque muchos la identifican por su contenido sobre videojuegos, Arantza considera que esa afición podría jugar a su favor dentro de la casa. Ha contado que llegó a pasar hasta 16 horas seguidas jugando con sus amigos, una experiencia que le enseñó a trabajar en equipo, desarrollar estrategias y cumplir objetivos, habilidades que espera poner en práctica en el reality.

Su reto dentro del reality

Además, la actriz que es una apasionada del anime confesó que uno de sus propósitos será convencer a algunos de sus compañeros de darle una oportunidad a este género.