La PAz, BCS. - Dos establecimientos de San José del Cabo se incendiaron entrada la noche del jueves con pocos minutos de diferencia, sin que se reportaran personas lesionadas, mientras autoridades estatales iniciaron las investigaciones para determinar las causas de ambos siniestros.

El primer incendio ocurrió en el restaurante Frida Cabo, ubicado en el kilómetro 33 de la carretera Transpeninsular, en la colonia Rosarito. Minutos después, alrededor de las 22:00 (hora local). Posteriormente, autoridades de emergencias recibieron un segundo reporte por fuego en el establecimiento Cantina Choyera, localizado también sobre la Transpeninsular, a la altura de la colonia San José Viejo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo acudieron a los sitios y lograron controlar y sofocar ambos incendios, con apoyo de personal de Protección Civil y de la Policía Municipal, que implementó medidas preventivas en la zona para resguardar a trabajadores y personas que se encontraban en las inmediaciones.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo acudieron a los sitios y lograron controlar y sofocar ambos incendios. | Foto: Especial.

Según los reportes de las dependencias, los dos incendios dejaron únicamente daños materiales y no hubo personas lesionadas.

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La Procuraduría General de Justicia del estado, en tanto, confirmó que abrió dos carpetas de investigación a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales.

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Agentes de Investigación Criminal y peritos en incendios y explosivos realizaron el procesamiento de ambos sitios para recabar indicios y establecer lo que habría originado los siniestros.

Agentes de Investigación Criminal y peritos en incendios y explosivos realizaron el procesamiento de ambos sitios para recabar indicios. | Foto: Especial.

El Departamento de Bomberos de Los Cabos elaborará los dictámenes técnicos correspondientes, cuyos resultados serán integrados a las investigaciones para determinar las causas de los incendios y, en su caso, dar vista a las autoridades competentes.

Los incendios ocurrieron días después de otro hecho que movilizó a corporaciones de seguridad en Los Cabos. La madrugada del domingo pasado, una riña dentro de un bar dejó a tres personas fallecidas por impacto de arma de fuego, y una más lesionada. La PGJE también informó que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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JACL/cr