Tijuana. - El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel se encontraba en una reunión cuando fue detenido este jueves, según el relato de personas que se encontraban con él en ese momento.

El abogado Carlos Ramón Nava Sánchez relató a medios locales de Ensenada --como El Vigía y En la Mira TV-- que la detención del exgobernador ocurrió este jueves cuando llegaba a una reunión en El Portón, sobre la calle Octava y Obregón, en Ensenada, donde fue interceptado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Marina.

Dijo que los agentes llegaron y dijeron que tenían una orden de presentación, y cuando Ruffo Appel se acercó a ellos, los agentes le dijeron que también tenían una orden de aprehensión.

Estimó que tras la detención de Ruffo Appel este habría sido trasladado a Tijuana para posteriormente ser llevado a la Ciudad de México.

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Alrededor del mediodía del jueves 16 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplimentaron una orden de aprehensión contra Ernesto “N” en Ensenada. La dependencia señaló que la orden fue obtenida como resultado de una investigación por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

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La FGR indicó que se trata de una investigación de alta complejidad relacionada con presuntas operaciones de contrabando de combustible vinculadas con una empresa fundada por un exgobernador de Baja California.

En marzo de 2025 autoridades federales realizaron un operativo en el que aseguraron miles de litros de diésel y gasolina, así como decenas de tractocamiones, en un predio ubicado en El Sauzal de Rodríguez, en el puerto de Ensenada; Ruffo Appel resultó ser uno de los propietarios.

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