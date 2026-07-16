“Demon Slayer: Castillo Infinito”, la película del famoso anime que arrasó en taquillas a nivel mundial, está apunto de llegar a plataformas de streaming este verano.

El filme de la emblemática saga, basada en el manga de Koyoharu Gotouge es la primera entrega del arco final del manga que continúa provocando furor entre sus fanáticos, sobre todo en las nuevas generaciones.

Si estas vacaciones, deseas sorprender a tus pequeños con una noche de cine en casa, a continuación te decimos cuándo y dónde estará disponible “Demon Slayer: Castillo Infinito” en streaming.

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"Demon Slayer: Castillo Infinito". Foto: Crunchyroll

¿Dónde ver en streaming “Demon Slayer: Castillo Infinito”?

El universo creado por Koyoharu Gotouge, no solo destaca por su animación y narrativa, también por la gran conexión que hay entre los fanáticos y lo que representa cada uno de los personajes, formando todo un universo.

“Demon Slayer: Castillo Infinito” se estrenará el próximo 28 de julio en la plataforma de streaming Crunchyroll, la cual está dedicada a la distribución de anime japonés, manga y cultura asiática.

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El estreno llegará a plataformas de streaming este verano. Foto: Crunchyroll

Asimismo, en foros especializados de anime se ha difundido que la película también estará a la venta próximamente en formato digital a través de plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV y Google Play.

El anime sigue la historia del joven Tanjiro, quien se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para aniquilar seres oscuros, después de que Nezuko, su hermana menor se convirtiera en un demonio. Durante el inicio de su travesía final, la expectativa por ver cuál será el destino de los hermanos y otros personajes del anime como Inosuke y Zenitsu en la película, continúa desatando gran interés entre los fans que desean revivir los momentos más épicos de la historia.

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"Demon Slayer". Foto: Crunchyoll

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