Fortnite encendió el calor del verano con una nueva colaboración con DC Cómics que se volvió tendencia en redes sociales este 16 de julio, al viralizar el tráiler oficial de “Bat-caciones de Verano”.

La peculiar propuesta capturó rápidamente la atención de la comunidad gamer al cambiar la estética sombría de Batman y otros personajes de la franquicia como Catwoman, Poison Ivy y Harley Quinn con looks de playa.

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Al estilo de un cómic, el tráiler del evento de verano en Fornite, muestra los nuevos emotes. Foto: Fornite

Esto incluyen los paquetes de skins “Verano de Batman”

Al estilo de un cómic, el tráiler del evento de verano en Fornite, muestra varios emotes de los nuevos paquetes de Skins que se dividen de la siguiente forma:

“Lote de Verano en Gotham City” , la cual incluye las skins de Catwoman y Batman con un valor de 3,000 paVos con emotes incluidos.

, la cual incluye las skins de Catwoman y Batman con un valor de con emotes incluidos. “Harley veraniega y Hiedra Girasol”, que contiene los skins de las villanas en traje de baño y solo será apto para usuarios mayores de 13 años, ya que lleva una clasificación T. El paquete que de igual manera incluye tendrá un costo de 2,300 paVos.

Los emotes especiales van desde mochilas, picos, gestos y el batimóvil playero, además de una nueva mascota y misiones para desbloquear recompensas y ya se encuentran disponibles en la plataforma.

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dcs