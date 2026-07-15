A pocos días del estreno en cines de México de la película La Odisea del director Christopher Nolan, la empresa Epic Games sorprendió a los fanáticos de la saga con el anuncio de su nueva colaboración junto al popular videojuego Fortnite.

La cinta, que se estrenará en cines este jueves 16 de julio, está protagonizada por el actor Matt Damon como el héroe griego Odiseo, conocido por su participación en la película de Oppenheimer en 2023 y Rescatando al soldado Ryan en 1998.

"Es hora de volver a casa", escribió Fortnite a través de su cuenta de X. El avance compartido en redes muestra el skin de un Odiseo encarnado por Matt Damon, portando una armadura de cuero, una espada brillante y un imponente casco.

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"La Odisea" se estrena el próximo 16 de julio. Foto: IMDb

¿En qué consiste esta colaboración?

Además del atuendo inspirado en el personaje mitológico de Odiseo, interpretado por el actor Matt Damon, también se añadirán a la tienda un pico, inspirado el xifos del rey de Ítaca, decorado con incrustaciones de plata, y un accesorio temático de mochila, basada en el emblemático arco del héroe griego.

También incluirá un grafiti llamado "Yelmo del Rey", por 40 puntos en la copa competitiva, y una pantalla de carga, la cual ilustrará la Guerra de Troya. Asimismo, se añadirá un segundo skin, inspirado en el rey de Micenas, Agamenón, interpretado por el actor estadounidense Benny Safdie.

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Por otro lado, además de Odiseo, también llegará al juego el exfutbolista inglés David Beckham. La colaboración incluirá un traje elegante con corbata y su camiseta deportiva con el número 7, que utilizó durante su carrera en la Selección de Inglaterra.

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Es hora de volver a casa. La Odisea llega a Fortnite a finales de esta semana. pic.twitter.com/FUVGfd7KJb — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) July 15, 2026

¿Cuándo llegará Odiseo a Fortnite?

De acuerdo con información publicada por Fortnite en redes sociales, la colaboración saldrá a la venta en la tienda digital de objetos a finales de esta semana, por lo que probablemente estará disponible a partir del viernes 17 de julio.

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No obstante, los jugadores también podrán conseguir el atuendo de Odiseo de manera gratuita, a través de una copa competitiva este 15 de julio a las 18:00 horas, disponible en México para PC, consolas y dispositivos móviles.

Para llevarte este skin debes ingresar a la lista de espera de la "Odyssey Cup" y acumular puntos conforme tu lugar en la tabla de posiciones y cantidad de eliminaciones. Si clasificas en tu región, las recompensas de añadirán a tu cuenta.

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