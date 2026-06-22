Con motivo del estreno de la película de la superheroína del universo de DC Comics: Supergirl, el próximo 25 de junio de 2026 en cines de México, el videojuego battle royale de Epic Games, Fortnite, anunció su siguiente colaboración en redes.

Dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, este filme de Warner Bros presentará el origen de Kara Zor-El, nombre real de la superheroína, y les mostrará a los fans la faceta más imperfecta y cruda del heroísmo y la justicia.

La actriz australiana Milly Alcock será la encargada de dar vida a la prima de Kal-El, mejor conocido como Superman, planteando llegar a un público más variado con una interpretación más realista y rebelde de un superhéroe.

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Kara se acompaña de Krypto, su perro súperpoderoso. Foto: WARNER PICTURES

¿En qué consistirá esta colaboración?

Como es costumbre en las colaboraciones de Fortnite, a la tienda llegarán los skins de Supergirl y Krypto, la fiel mascota perruna de Kal-El que también sobrevivió a la explosión del planeta Krypton. El can posee superpoderes, como fuerza, velocidad, vuelo, rayos X y visión de calor.

La colaboración formará parte del Capítulo 7 de la reciente estrenada Temporada 3, llamada "Fugitivos". El skin de la superheroína llevará su traje azul y rojo, con botas altas; además contará con un estilo alternativo, inspirado en su atuendo casual: una chaqueta y unas gafas de sol.

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Además de su propio skin, basado en el aspecto físico de la actriz, también se habla de algunos accesorios y objetos temáticos, como lo es una mochila en forma de una capa roja y un pico con el característico diseño de la espada utilizada por el villano de Krem de las Colinas Amarillas.

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LOOK OUT!! 💥



Supergirl and Krypto are landing in Fortnite later this week 👀 pic.twitter.com/EJz0pWTJHA — Fortnite (@Fortnite) June 22, 2026

Esta segunda película del universo DC, promete abordar un enfoque más maduro y caótico que el mundo de Superman, basada en la historia presentada en la obra de DC Comics "Supergirl: Mujer del Mañana", escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely.

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¿Cuándo se lanzará en Fortnite?

De acuerdo con la información compartida por Fortnite en redes sociales, la colaboración saldrá a la venta en la tienda digital del juego este fin de semana, específicamente la tarde o noche del viernes 26 de junio, coincidiendo con el estreno mundial de la cinta en cines.

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