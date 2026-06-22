Lamine Yamal, una de las mayores promesas del fútbol a nivel internacional, acaparó la atención en el Mundial luego de anotar su primer gol mundialista durante el partido de España contra Arabia Saudita, el pasado domingo 21 de junio en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos.

Este segundo encuentro de la Furia Roja en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue crucial para los españoles, pues luego de su empate contra Cabo Verde, la victoria 4-0 sobre la delegación saudí los posicionó como el equipo líder en el Grupo H.

En esta jornada deportiva el joven de 18 años destaca como uno de los atletas de más alto perfil y más allá del apoyo de la afición nacional, Yamal ha contado con el respaldo en las gradas de sus familiares y de su nueva novia, la influencer española Inés García.

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Tras el partido contra el equipo arábigo, el futbolista compartió a redes sociales esta foto con su novia. Foto: Instagram @lamineyamal

¿Quién es Inés García?

Inés García Santos es una influencer y creadora de contenido española. Es originaria de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo y reside en Sevilla.

De acuerdo con diversos medios españoles, la joven de 21 años es una de las creadoras de contenido de lifestyle más prometedoras del país. Ganó popularidad en redes sociales debido a su contenido de moda, belleza y estilo de vida, y actualmente acumula más de medio millón de seguidores en Instagram y más de 868 mil en TikTok.

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En entrevista para el medio español La Otra Crónica (LOC), García reveló que hasta hace unos meses estudiaba Relaciones Internacionales, sin embargo, debido a cuestiones personales dejó la carrera en febrero. Agregó que tiene planeado matricularse en otra carrera el próximo año y continuar sus estudios en línea.

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Inés García, influencer y creadora de contenido española. Foto: Instagram @ineesgaarcia

La también modelo, ha ganado mayor visibilidad en redes sociales desde que Lamine Yamal y ella anunciaron su relación en mayo de 2026, durante la cena de final de temporada del FC Barcelona.

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Forma parte de IN Management, una de las agencias de representación de influencers y creadores de contenido más grandes de España, y suele compartir a través de sus perfiles su pasión por la belleza y la moda, así como momentos destacados de sus viajes.

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