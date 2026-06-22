El Pato Merlín, que se ganó el cariño de miles de aficionados durante la Copa del Mundo 2026, podría enfrentar un inesperado obstáculo. Aunque recibió una invitación especial para asistir al próximo partido de la Selección Mexicana, las normas del Estadio Ciudad de México y de la FIFA ponen en duda si realmente podrá ingresar al inmueble.

Claudia Sheinbaum junto a la familia sueña del Pato Merlín en la Mañanera (22/06/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La situación ha despertado la curiosidad de seguidores que esperan verlo apoyar al Tri desde las gradas; por lo que a continuación te lo decimos.

¿Cómo se convirtió el Pato Merlín en una sensación del Mundial 2026?

La historia de Merlín, un pato de raza Pekín, comenzó a ganar notoriedad cuando apareció vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana durante los festejos realizados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y lo transformaron en uno de los personajes más comentados de la justa mundialista.

Registran al pato Merlín en el IMPI (22/06/2026). Foto: Especial

Su popularidad creció a tal nivel que fue nombrado embajador del encuentro entre México y Corea del Sur y recibió una invitación especial para participar en actividades del FIFA Fan Fest en la capital del país.

Además, las autoridades de la ciudad lo reconocieron como embajador oficial de la Ciudad de México durante la celebración de la Copa del Mundo, destacando su historia como un símbolo de unión y entusiasmo entre los aficionados mexicanos.

[Publicidad]

Lee también: FIFA anuncia al pato Merlín como embajador oficial; usuarios exigen regalías para la familia

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre el Pato Merlín?

La fama del llamado "pato mundialista" llegó incluso al sector empresarial. A través de las redes sociales de Banco Azteca, se anunció que Merlín y su familia serían invitados a vivir la experiencia de la Tribuna Azteca en uno de los encuentros de la Selección Mexicana.

Nos emociona compartirles que llevaremos al Pato Merlín y a su familia a cumplir su sueño de ser parte de la Tribuna Azteca 🇲🇽🏟️​



¡Misión cumplida @RicardoBSalinas! 🫡#ContigoDeCorazón https://t.co/YZN4NnNg0D pic.twitter.com/RSNPDbI3tO — Banco Azteca (@BancoAzteca) June 19, 2026

¿Pato Merlín puede entrar al Estadio Ciudad de México?

A pesar de la invitación, existe un detalle que podría impedir la presencia de Merlín dentro del estadio.

[Publicidad]

El reglamento general del Estadio Ciudad de México establece que está prohibido el acceso de animales de cualquier especie a las instalaciones. La medida forma parte de las normas de seguridad y operación del inmueble para eventos masivos.

Pato Merlín. Embajador del Mundial 2026, visita el Gol Fest en el Parque Naucalli, en Naucalpan. Foto: especial

La restricción coincide con el Código de Conducta de la FIFA, que también limita el ingreso de animales durante los partidos de la Copa del Mundo con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, higiene y logística para los asistentes.

Lee también: Calderón lanza dardo a la FIFA por nombrar embajador oficial al pato Merlín; "deberían darle regalías o un buen apoyo económico", dice

[Publicidad]

¿Existen excepciones para ingresar con animales a los partidos del Mundial?

Las reglas de la FIFA contemplan excepciones muy específicas relacionadas con animales de asistencia, como los perros guía utilizados por personas con discapacidad.

Sin embargo, estas excepciones no suelen aplicarse a todas las mascotas o animales, por lo que la posibilidad de que Merlín acceda al estadio dependería de una autorización extraordinaria por parte de las autoridades competentes o de los organizadores del evento.

¿Quiénes sí podrían asistir al partido de México?

Aunque la presencia de Merlín dentro del estadio sigue siendo una incógnita, quienes sí podrían disfrutar del encuentro son sus dueños, Karla Gómez y su hijo Cristian, quienes fueron incluidos en la invitación realizada para vivir la experiencia mundialista.

[Publicidad]

También te interesará:

Una vieja charla con Carlos Monsiváis; "López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza”, decía

Pensiones Bienestar en junio 2026: ¿cuándo inicia el registro y qué documentos necesitas?; consulta aquí

[Publicidad]

Mundial 2026: TV Azteca transmitirá 32 partidos gratis y en vivo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv