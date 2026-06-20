Lo que comenzó con un simple patito caminando por las calles de Paseo de la Reforma durante una jornada laboral de su familia, luego del primer triunfo de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial, ha convertido a Merlín en un fenómeno viral global.

La fiebre por el también llamado "pato mundialista" se ha extendido a cada rincón del mundo y recientemente también logró capturar la atención de la FIFA.

Tras convertirse en una celebridad local y ser celebrado por la afición como la mascota no oficial de México en la Copa del Mundo, Merlín fue nombrado embajador del partido México vs. Corea del Sur del pasado jueves 18 de junio e invitado (junto a su familia) a ser el huésped de honor en el FIFA Fan Fest de la CDMX.

Ahora, la Federación de Fútbol anunció que Merlín es un embajador oficial de la Ciudad de México.

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Merlín y su familia transitan por la Alameda Central (16/06/2026). Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

FIFA anuncia a Merlín como embajador oficial en el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer el pasado 19 de junio que Merlín se convierte en un embajador oficial de la Ciudad de México durante esta Copa del Mundo 2026.

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A través de redes sociales la cuenta de la Federación de la ciudad mencionó: "El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. En esta FIFA World Cup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana. Porque el alma chilanga también tiene plumas".

La publicación está acompañada de un video en el que se ve al patito con su familia y su dueña, Karla Gómez, habla con orgullo de cómo Merlín llegó a sus vidas, cuánto lo aprecian y cuidan en casa, y cómo son una buena representación de la "clásica familia mexicana".

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El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. 🦆⚽



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma… pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

Usuarios critican a la FIFA por hacer a Merlín embajador oficial y exigen el pago de regalías a la familia

Luego de que la publicación ganara notoriedad en redes sociales, cientos de usuarios acudieron a la sección de comentarios para mostrar su molestia ante la nueva decisión de la FIFA de hacer al pato Merlín un embajador oficial.

Las y los internautas expresaron indignación por el uso de la imagen del pato por parte de la organización, recordando que la FIFA registró una larga lista de frases y palabras para prohibir su uso en el territorio nacional.

Pato Merlín pasea con su familia por la Alameda Central. FOTO: Karla Guerrero/ El Universal

Asimismo criticaron los elevados precios de los boletos para los partidos, las "ganas de lucrar" con la mascota y exigieron que se aclare si le están otorgando regalías a la familia de Merlín. Algunos de los comentarios en la publicación son:

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" Seguro ahora el pato Merlín será marca registrada y no podrán hablar de él ".

". " La voracidad de su organismo y su dirigente para lucrar no deja de sorprender ".

". " ¿Y les van a pagar, hij*s de pe**a? Ya ven que ustedes cobraron hasta por echarse un p*do al lado de un estadio ".

". " A la FIFA se le hace agua la boca de pensar en explotar comercialmente a un inocente pato ".

". "¿No los pudieron llevar a un partido? Jajaja que miserables".

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