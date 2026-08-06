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Tabasco. - Al continuar sus recorridos por comunidades de Tabasco, Andrés Manuel López Beltrán negó que sean actos anticipados de campaña, argumentando que se trata de informar a la ciudadanía sobre verdades y no mentiras.
A través de su cuenta de Instagram, Andy López Beltrán, informó que realizaría visitas en 4 localidades del VI distrito electoral que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Teapa y Tacotalpa.
"Aprovecho para aclarar a nuestros malquerientes que nuestras visitas domiciliarias no tienen otro objetivo más que informar a la ciudadanía. Si los medios tradicionales de comunicación no hacen más que difundir mentiras, es nuestra labor ir casa por casa llevando información verdadera, llevando nuestro periódico Regeneración", señaló.
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Dice que ese trabajo de informar casa por casa se los enseñó su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que como consejero nacional tiene esa responsabilidad.
"Visitar las casas, visitar a la ciudadanía no debe ser tomado como actos anticipados de campaña; debería de ser algo que los políticos hagan con frecuencia y con normalidad. No lo hacen porque no están acostumbrados a dar la cara a la gente", apuntó el hijo de López Obrador, y quien ya vive en Teapa, Tabasco porque aspira a ser diputado federal.
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La dirigencia estatal del PRD informó que presentará una queja ante las instancias electorales al considerar que estos recorridos iniciados por Andy López Beltrán son actos anticipados de campaña.
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dmrr/cr
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