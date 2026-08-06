Hermosillo, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que fueron detenidos tres hombres señalados como probables responsables del robo con violencia de más de 1.5 millones de pesos destinados al pago de ejidatarios en San Luis Río Colorado.

Los imputados fueron identificados como Leónidas “N”, alias "El Zayaca"; José Luis “N”, alias "El Pollo"; y José Antonio “N”, alias "El Perro". Los tres ya enfrentan proceso penal por el delito de robo con violencia en perjuicio del Ejido San Luis.

De acuerdo con la investigación, el asalto ocurrió el pasado 29 de julio, cuando los acusados presuntamente interceptaron a las víctimas y se apoderaron de sobres que contenían aproximadamente un millón 522 mil 500 pesos. El dinero sería distribuido entre más de 200 ejidatarios.

Las autoridades señalaron que durante el atraco los agresores utilizaron armas de fuego para someter a las personas que transportaban los recursos. Tras consumar el robo, huyeron del lugar y abordaron una camioneta que, según las indagatorias, era conducida por Leónidas “N”, quien habría facilitado la fuga.

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La Fiscalía indicó que el esclarecimiento del caso fue posible mediante labores de inteligencia, trabajo de campo y análisis de diversos actos de investigación, lo que permitió identificar y localizar a los presuntos participantes en el robo.

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Además, la dependencia reveló que dos de los detenidos cuentan con antecedentes penales.

Leónidas “N” registra antecedentes por robo con violencia en 2004 y 2007, mientras que José Antonio “N” ha sido investigado anteriormente por robo agravado, desmantelamiento y comercialización de vehículos con reporte de robo, así como por narcomenudeo.

La FGJE aseguró que continuará fortaleciendo las investigaciones relacionadas con delitos patrimoniales de alto impacto y reiteró su compromiso de llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables, así como de procurar justicia para las víctimas.

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