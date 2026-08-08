Cali.— El ultraderechista Abelardo de la Espriella, nuevo presidente colombiano, prometió “derrotar sin tregua al narcoterrorismo”, en su primer mensaje en un batallón militar en Cali y no ante el Congreso.

“Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos, someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano”, añadió el mandatario.

Dijo que “ha llegado la hora de erradicar el flagelo de los cultivos ilícitos (...) la coca ha traído muerte, corrupción, destrucción y desplazamiento de campesinos”.

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Adelantó que “en las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas. La opción del diálogo está completamente agotada y el Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En la hora del tigre será contundente y frentero contra el crimen”.

Añadió que “la coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra donde alimenta la violencia y el crimen”.

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El nuevo presidente adelantó que “voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”.

Gustavo Petro, ayer al salir del palacio presidencial en su último día de mandato en Bogotá. Foto: John Vizcaino / AP

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También proclamó el inicio “de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad” en Colombia tras asumir.

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El mandatario de 48 años, aliado de Estados Unidos, aseguró que en su gobierno no habrá “espacio para maniobras que afecten contra la estabilidad de la nación”, durante su primer discurso en una guarnición militar frente a miles de uniformados, cuatro tanques de guerra y dos helicópteros.

El mandatario también dijo que “rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que gracias a Dios, hoy termina”. De la Espriella también marcó distancia frente a los modelos políticos que calificó como “totalitarios bolivarianos”, al considerar que han generado sufrimiento en países de la región.

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Abelardo de la Espriella afirmó que la reconciliación en Colombia debe construirse a partir del reconocimiento de las víctimas y el respeto por la ley.

Agregó que “en mi gobierno se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”.

Dijo que “respetará” la independencia de los poderes en Colombia y prometió mantener una relación armónica con el Congreso. Prometió además que no convocará una asamblea constituyente para reformar la Constitución y que entregará el gobierno dentro de cuatro años, periodo de su mandato.

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Asumió en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde representantes de varias religiones hacían oraciones por el éxito de su mandato y por el futuro de Colombia ante los invitados nacionales e internacionales, entre ellos el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos, incluido el jefe de la FIFA, Gianni Infantino. Estados Unidos lo felicitó y dijo que espera “trabajar estrechamente” con su gobierno.

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