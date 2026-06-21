El Mundial 2026 continúa dejando historias de qué hablar fuera de la cancha en las que la alegría, las ocurrencias, el furor y la emoción de la afición son protagonistas.

Recientemente se hizo viral a través de redes sociales un video del FIFA Fan Fest Guadalajara, en el que un grupo de aficionados construyó un puente totalmente hecho de vasos de cerveza vacíos.

Los fans, quienes habrían acudido a la Plaza de la Liberación en el Centro Histórico de la capital tapatía para el evento de las proyecciones de los partidos más aclamados del día, encontraron una innovadora —y algo riesgosa— manera de divertirse, pues comenzaron a lanzarse por encima de la estructura improvisada.

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Furor en el FIFA Fan Fest de Guadalajara. Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL

Aficionados se lanzan por encima de puente hecho con vasos en FIFA Fan Fest Guadalajara

En el video viral, compartido por el usuario de X "@Hechizero_38", se ve al grupo de aficionados dentro de las instalaciones del FIFA Fan Fest de Guadalajara. El puente, hecho con vasos de cerveza vacíos, es de aproximadamente dos metros de altura por ocho metros de largo, según diversos medios.

Las imágenes muestran al grupo de personas lanzando a un joven de un lado de la estructura de vasos al otro, pues hay un segundo grupo organizado para atrapar al individuo.

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Entre coros del "Cielito lindo" se ve a las personas que realizan esta actividad —únicamente hombres— celebrar el éxito del lanzamiento y comenzar a coordinarse para aventar a otro sujeto. No obstante, el segundo lanzamiento no se logra en su totalidad y el puente de vasos es derrumbado, pero el grupo de aficionados lo vuelve a construir rápidamente.

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Los mexicanos hicieron un puente de vasos de cerveza para aventar personas por arriba y que los atrapen del otro lado JAJAJAJAJA me encanta que seamos tan nacos pic.twitter.com/zrkOj0nvAE — Roberto Haz (@tudimebeto) June 20, 2026

Puente de vasos en FIFA Fan Fest Guadalajara causa furor en redes

El video de esta improvisada actividad ha desatado una ola de reacciones en redes sociales. Entre usuarios que destacan el peligro que representaron dichas acciones y quienes se mofaron del ingenio y la emoción de los aficionados, el clip ha acumulado millones de reproducciones, reacciones y comentarios, por ejemplo:

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"Y al fondo: 'Aviso importante de protección civil' jajaja".

"Cómo te amo México".

"México superando a la IA una vez más".

"Me imagino los extranjeros contándoles a sus nietos como vivieron el Mundial en México en el 2026: ' Y entonces levantamos a un fulano arriba de puentes de vasos, p**ches Mexicanos locos jajaja '".

'". "Que desperdicio que México este compartiendo el mundial con dos países más… Ellos solitos hubiera sido lo mejor…".

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