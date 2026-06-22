El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, reconoció a los integrantes de su gabinete y a los equipos operativos de la demarcación por la respuesta oportuna y eficaz ante la tormenta atípica registrada en días pasados.

“La emergencia nos puso a prueba y demostramos de lo que somos capaces. Siempre hemos sido un equipo capaz de vencer la adversidad”, afirmó el edil panista.

En rueda de prensa, destacó que las vecinas y vecinos pudieron constatar la presencia permanente de los equipos de la alcaldía en las calles, atendiendo reportes y trabajando hasta retirar el último árbol caído, la última rama y resolver las afectaciones provocadas por las lluvias.

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“Mientras la tormenta golpeaba nuestras calles, hubo servidores públicos que no se fueron a dormir; se pusieron el impermeable, enfrentaron la lluvia y salieron a ayudar a sus vecinos. Esta es la prueba de lo que somos como equipo en Miguel Hidalgo y hoy quiero reconocer públicamente a todas las mujeres y hombres de la alcaldía que trabajan día y noche para responder a nuestras vecinas y vecinos”, señaló.

Tabe subrayó que esta capacidad de respuesta fue posible gracias a que la alcaldía ya se encontraba preparada con el Operativo Tormenta, estrategia que, junto con Gobierno Nocturno, permitió atender en tiempo récord las primeras emergencias registradas durante los primeros días del Mundial.

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Recordó que las lluvias provocaron la caída de alrededor de 200 árboles, de los cuales 20 se registraron tan sólo en la zona de Pensiles, además de postes derribados y afectaciones al suministro eléctrico en algunas colonias, generando daños importantes en distintos puntos de la demarcación. Sin embargo, destacó que la respuesta del gobierno permitió atender la emergencia con eficacia y acompañar a la comunidad en todo momento.

“No fue algo sencillo. Fue el resultado de un equipo bien organizado, comprometido y capaz de responder bajo cualquier circunstancia. Mientras muchos descansaban o festejaban, nuestro personal salió a las calles para atender la emergencia. Gracias a ese esfuerzo logramos superar esta situación. Nuestro personal trabajó bajo la lluvia durante la madrugada, en condiciones muy difíciles y, en muchos casos, dobleteando turnos”, indicó.

El alcalde aseguró que servir a la ciudadanía no significa únicamente ocupar un cargo público, sino estar del lado de la gente cuando más se necesita y responder sin importar el horario.

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