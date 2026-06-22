Nezahualcóyotl, Méx.- El Gobierno del Estado de México informó que se rehabilitaron 4.72 kilómetros de Periférico Oriente, que comprende los cuerpos norte y sur, y 22.58 kilómetros en Avenida Central en los cuerpos centrales y laterales, con lo que se mejora la movilidad de más de 180 mil automovilistas.

Esas labores se suman a la estrategia “2026, Año de las Obras en Edomex”, dio a conocer la administración mexiquense en un comunicado.

Los trabajos consistieron en la intervención profunda de la vialidad con la finalidad de mejorar y eliminar deformaciones, renivelaciones, así como la renovación de la carpeta asfáltica, nueva señalización horizontal y vertical, construcción de guarniciones en algunos puntos e iluminación; esto permitirá realizar traslados más rápidos, ya que son principales vías de conexión entre los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl con la Ciudad de México, destacó.

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Algunos de los conductores que circulan por esas vialidades consideraron que los trabajos que se llevaron a cabo permiten que puedan transitar por esas avenidas con mayor seguridad porque había muchos baches.

“Con esta obra, el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez beneficia a más de 2.6 millones de habitantes del oriente mexiquense, ya que no solo contempla la rehabilitación de la infraestructura carretera, sino también el mejoramiento de la imagen urbana mediante la instalación de luminarias, contribuyendo así a una vialidad más moderna, funcional y con mejores condiciones para la movilidad”, dice el comunicado.

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