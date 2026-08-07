Nación | 07-08-26 | 03:00 | Valente Rosas | Actualizada | 07-08-26 | 04:03 |

Un par de sujetos disfrazados de Hombre Araña realizan bailes acrobáticos en el cruce de Insurgentes y Montevideo. Ocupan los 35 segundos que dura la luz roja del semáforo para bailar al ritmo de la música que se reproduce en una bocina que los acompaña en sus jornadas de cuatro horas diarias. Se graban con un celular montado en un tripié para subirlo a sus redes sociales. Sólo los fines de semana llegan a trabajar ocho horas.

Este par de amigos se acompaña de una bocina y se graban con un celular montado en un tripié para subirlo a sus redes sociales. Foto: Valente Rosas
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Los artistas callejeros casi siempre están en ese crucero, donde llevan varios años trabajando en esta actividad. Foto: Valente Rosas
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Disfrazados de Hombre Araña, los jóvenes ocupan los 35 segundos que dura la luz roja del semáforo para presentar su baile acrobático. Foto: Valente Rosas
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