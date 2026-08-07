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Un par de sujetos disfrazados de Hombre Araña realizan bailes acrobáticos en el cruce de Insurgentes y Montevideo. Ocupan los 35 segundos que dura la luz roja del semáforo para bailar al ritmo de la música que se reproduce en una bocina que los acompaña en sus jornadas de cuatro horas diarias. Se graban con un celular montado en un tripié para subirlo a sus redes sociales. Sólo los fines de semana llegan a trabajar ocho horas.
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