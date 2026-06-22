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Un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad fue localizado sin vida en la vía pública, con una lesión provocada por arma de fuego, en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con los primeros reportes, una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre una persona en situación prioritaria que se encontraba inconsciente sobre la calle Altuna, esquina con República de Perú, en el área 22 del Centro Histórico.
El reporte inicial indicaba que el masculino permanecía sentado en cuclillas y presentaba un golpe en la cabeza, por lo que fueron solicitados servicios de emergencia y personal operativo acudió al punto.
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A las 10:31 horas, una célula de atención arribó al lugar y posteriormente realizó la valoración del hombre. Minutos después se confirmó que presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego con entrada en tórax.
Paramédicos determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias y el levantamiento del cuerpo.
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La zona fue acordonada mientras personal de investigación realizó las primeras indagatorias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y dar con los responsables.
Lago de Guadalupe, entre descargas de aguas residuales y basura; desde 2004 es Área Natural Protegida en Edomex
mahc/LL
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