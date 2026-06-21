Chimalhuacán, Méx. – Autoridades de Desarrollo Urbano Municipal desmantelaron asentamientos irregulares en un predio de aproximadamente una hectárea ubicado en la zona de El Voladero, en San Pedro Parte Alta.

Personal del gobierno local que participó en los operativos retiró estructuras provisionales que acumularon grandes cantidades de residuos y generaron focos de insalubridad e inseguridad en el área.

El director de Desarrollo Urbano, Marcos López Castañeda, anunció que en los próximos días se realizará una jornada de limpieza integral para recuperar el terreno y evitar la proliferación de fauna nociva.

Lee también Vaso regulador El salado conectará con Utopía Cetram Acatitla; anuncian que tendrá una trotapista

Los asentamientos se localizaban en una zona vulnerable. La instalación de viviendas en barrancas o cerca de cauces de agua expone a sus habitantes a riesgos permanentes: inundaciones repentinas por crecidas, deslizamientos de tierra ante lluvias intensas, contaminación de mantos acuíferos por falta de drenaje y saneamiento, y brotes de enfermedades transmitidas por vectores que se reproducen en condiciones de hacinamiento y basura acumulada, alertó el funcionario de Chimalhuacán.

“Estas ubicaciones también dificultan el acceso a servicios básicos y la respuesta de emergencias”, advirtió López Castañeda.

[Publicidad]

“Con este tipo de acciones, el municipio busca evitar la ocupación irregular de espacios públicos y reducir los peligros asociados a la irregularidad urbana en terrenos de alto riesgo”, comentó.

Lee también Rescatan a gatita lesionada en la alcaldía Cuauhtémoc; ejemplar se encontraba en una azotea en la colonia Doctores

En la región del Valle de México, numerosas barrancas y cauces naturales enfrentan presión constante por la expansión urbana desordenada. Familias que ocupan estos sitios quedan expuestas a eventos hidrometeorológicos cada vez más frecuentes, como tormentas que saturan el suelo y provocan flujos de lodo o derrumbes, expuso el ayuntamiento.

[Publicidad]

“Las pérdidas materiales y humanas en estos escenarios suelen ser irreversibles porque las viviendas carecen de cimientos estables y los caminos de acceso se vuelven intransitables”, dijo el titular de Desarrollo Urbano de Chimalhuacán.

Desmantelan asentamientos irregulares en Chimalhuacán. Foto: Especial

Autoridades estatales y municipales han documentado en años anteriores decenas de emergencias por este motivo en colonias aledañas. La ausencia de planeación urbana genera además costos elevados en rescates, remociones y atención médica que recaen sobre el erario público.

Lee también Segiagua informa que tanques tormenta en Calzada Ignacio Zaragoza se terminarán en julio; titular pide paciencia a vecinos

[Publicidad]

“La recuperación de predios como El Voladero representa un paso para contener esta tendencia”, explicó.

El gobierno local reiteró que los expertos en ordenamiento territorial advierten que sólo la prevención estricta y el reordenamiento de asentamientos humanos detendrán el ciclo de riesgos.

La jornada de limpieza anunciada busca dejar el terreno en condiciones que desalienten nuevas ocupaciones y permitan un uso ordenado del espacio público en beneficio de la comunidad, destacó el ayuntamiento.

[Publicidad]

em