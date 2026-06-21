Metrópoli | 21-06-26 | 18:32 | Actualizada | 21-06-26 | 18:32 |

Chimalhuacán, Méx. – Autoridades de Desarrollo Urbano Municipal desmantelaron asentamientos irregulares en un predio de aproximadamente una hectárea ubicado en la zona de , en San Pedro Parte Alta.

Personal del gobierno local que participó en los operativos retiró estructuras provisionales que acumularon grandes cantidades de residuos y generaron focos de insalubridad e inseguridad en el área.

El director de Desarrollo Urbano, Marcos López Castañeda, anunció que en los próximos días se realizará una jornada de limpieza integral para recuperar el terreno y evitar la proliferación de fauna nociva.

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Los asentamientos se localizaban en una zona vulnerable. La instalación de viviendas en barrancas o cerca de cauces de agua expone a sus habitantes a riesgos permanentes: inundaciones repentinas por crecidas, deslizamientos de tierra ante lluvias intensas, contaminación de mantos acuíferos por falta de drenaje y saneamiento, y brotes de enfermedades transmitidas por vectores que se reproducen en condiciones de hacinamiento y basura acumulada, alertó el funcionario de Chimalhuacán.

“Estas ubicaciones también dificultan el acceso a servicios básicos y la respuesta de emergencias”, advirtió López Castañeda.

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“Con este tipo de acciones, el municipio busca evitar la ocupación irregular de espacios públicos y reducir los peligros asociados a la irregularidad urbana en terrenos de alto riesgo”, comentó.

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En la región del , numerosas barrancas y cauces naturales enfrentan presión constante por la expansión urbana desordenada. Familias que ocupan estos sitios quedan expuestas a eventos hidrometeorológicos cada vez más frecuentes, como tormentas que saturan el suelo y provocan flujos de lodo o derrumbes, expuso el ayuntamiento.

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“Las pérdidas materiales y humanas en estos escenarios suelen ser irreversibles porque las viviendas carecen de cimientos estables y los caminos de acceso se vuelven intransitables”, dijo el titular de Desarrollo Urbano de Chimalhuacán.

Desmantelan asentamientos irregulares en Chimalhuacán. Foto: Especial
Desmantelan asentamientos irregulares en Chimalhuacán. Foto: Especial

Autoridades estatales y municipales han documentado en años anteriores decenas de emergencias por este motivo en colonias aledañas. La ausencia de planeación urbana genera además costos elevados en rescates, remociones y atención médica que recaen sobre el erario público.

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“La recuperación de predios como El Voladero representa un paso para contener esta tendencia”, explicó.

El gobierno local reiteró que los expertos en ordenamiento territorial advierten que sólo la prevención estricta y el reordenamiento de asentamientos humanos detendrán el ciclo de riesgos.

La jornada de limpieza anunciada busca dejar el terreno en condiciones que desalienten nuevas ocupaciones y permitan un uso ordenado del espacio público en beneficio de la comunidad, destacó el ayuntamiento.

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