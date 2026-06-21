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Tras un reporte ciudadano, la Alcaldía Cuauhtémoc rescató a una gata lesionada de la azotea de un inmueble ubicado en la colonia Doctores.
En comunicado, la demarcación informó que el animalito permanece bajo resguardo y recibe atención médica en el Centro de Atención Canina y Felina de la demarcación.
Apuntó que la intervención fue realizada por personal de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Social, quienes acudieron al lugar ubicado en el cruce de Doctor Neva y Eje Central tras un reporte vecinal.
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Una vez bajo resguardo, dijo, se le practicaron a la gatita los estudios y revisiones correspondientes, además se le inició su proceso de rehabilitación para apoyar su recuperación.
La demarcación recordó que en la gestión de Alessandra Rojo de la Vega se han brindado más de 12 mil atenciones entre consultas, valoraciones, vacunaciones, esterilizaciones y otros servicios médicos para animales de compañía.
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En tanto, la alcaldesa reiteró su llamado a los vecinos a reportar cualquier situación que represente un riesgo para animales para brindarle la atención necesaria.
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