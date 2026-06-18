La diputada Diana Sánchez Barrios pidió a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, realizar un reordenamiento del comercio en vía pública en Zona Rosa, luego de las agresiones que se suscitaron en la calle Génova entre vendedores y trabajadores de la demarcación.

En un mensaje a medios, la legisladora reiteró que la confrontación de los comerciantes de PRODIANA, policías y trabajadores de la alcaldía, se originó por un presunto abuso de autoridad por parte de Alessandra Rojo de la Vega, por lo que llamó a la Cuauhtémoc a realizar un reordenamiento del comercio en vía pública.

“Por supuesto, estamos a favor del orden, debe de haber claridad. Pero quiero decirte que la mayoría de comercio que hay en la alcaldía Cuauhtémoc lo tiene la propia alcaldesa. Simplemente en esta calle de Génova, yo creo que ella es la representante de aproximadamente 40 - 50 espacios y manda a los de vida pública a cobrar, extorsionar, amenazarlos, y luego los quita”, explicó.

Comerciantes de PRODIANA denuncian intimidación de policías. Foto: captura de video

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“Y por supuesto, el otro restante que hay en esta zona que hablamos aproximadamente de unos 70 - 80 comerciantes, por supuesto que se van a ordenar. Eso es lo que piden a gritos los comerciantes de la ciudad. Eso es lo que pedimos a gritos: orden, no criminalización. Pedimos orden y descalificamos el actuar de la alcaldesa prepotente, revanchista, que queda claro que odia a los comerciantes en el espacio”, agregó.

Diana Sánchez Barrios recalcó que “la violencia no lleva nada bueno”, y reiteró a Alessandra Rojo de la Vega que se vuelvan a retomar las mesas de trabajo y diálogo sobre el comercio popular.

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“Esto le va a generar una información importante para poder generar una buena política pública y deje de criminalizar o deje de estar lidiando cómo ir a molestar a la gente trabajadora de esta ciudad. Queda claro que Alesandra no quiere a la gente que trabaja. Eso es el bien, como ya no le gusta trabajar, piensa que todos son iguales”, criticó.

"La violencia no se negocia, no se justifica, no se aplaude": Alessandra Rojo de la Vega tras agresión en Zona Rosa. Foto: X, AlessandraRdlv

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Primero, dijo, le propuse un diagnóstico, hicimos la propuesta y hasta la fecha no hay contestación de ella; también le propusimos una prueba piloto en una calle para un nuevo modelo de comercio, cómo organizar el comercio, cómo capacitarlo, tampoco hubo respuesta, así que quede claro del lado de los comerciantes ha habido propuesta, ha habido diálogo y continuará la propuesta y el diálogo.

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“Porque los comerciantes no generan la violencia, quien genera la violencia, que viene a golpear a los comerciantes a robarle las mercancías, a romperselas, a tirarle la comida que venden día a día a los comerciantes, es Alessandra Rojo de la Vega y todos sus guardaespaldas armados, esos son los que llegan a amedrentar, a señalar, a cuestionar, y esas prácticas debemos parar”, concluyó.

vr/cr