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La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó este miércoles la rehabilitación del parque Peñafiel en la colonia Obrera.
En un comunicado, la demarcación explicó que los trabajos consistieron en la recuperación de la caseta de vigilancia, donde operará un binomio policial para reforzar la seguridad en la zona. Además, se intervinieron juegos infantiles, jardineras, guarniciones, bancas, luminarias, postes, áreas adoquinadas y trabajos de poda.
“Estos espacios son suyos. Son para que los utilicen, para que convivan y para activarlos con deporte y cultura. No vamos a descansar hasta que las 33 colonias tengan espacios recuperados”, afirmó la edil a los vecinos.
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Rojo de la Vega recordó que el Parque Peñafiel forma parte de las acciones de "Renace Cuauhtémoc", programa mediante el cual se recuperan espacios públicos en la demarcación.
Asimismo, informó que la colonia Obrera será beneficiada con una inversión de 11 millones de pesos, que recientemente aprobó el Concejo de Cuauhtémoc para distintas obras de mejoramiento urbano que se ejecutarán próximamente.
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mahc/LL
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