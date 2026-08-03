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Antes del mediodía de este lunes se registró un incendio al interior de una tienda de abarrotes ubicada sobre la avenida Gran Canal del Desagüe, en la colonia Nueva Atzacoalco, alcaldía Gustavo A. Madero.
De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría sido provocado por un presunto cortocircuito, lo que ocasionó daños en diversos enseres y mercancía del establecimiento.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar y extinguir las llamas, además de realizar labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación del incendio.
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Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas. Como medida preventiva, 14 personas fueron evacuadas mientras se llevaban a cabo las maniobras de atención a la emergencia.
Tras concluir las labores, la zona quedó bajo resguardo para las inspecciones correspondientes que permitan determinar con precisión el origen del siniestro.
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mahc/LL
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