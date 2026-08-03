La jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso crear una Policía Metropolitana con la finalidad de hacer “más efectiva” la estrategia común, compartir inteligencia, coordinar operativos, así como eliminar vacíos y duplicidades entre las entidades.

Durante su participación en la Primera Sesión Ordinaria 2026, del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, Brugada Molina, propuso también impulsar un plan metropolitano de movilidad y acción climática.

“Nuestra propuesta es avanzar en algunas líneas de trabajo. Hace tres días estuvimos aquí en el Estado de México, en el C5 del Estado de México y avanzamos ya en crear el C5 Metropolitano, que es muy importante. Y creo que debemos proponernos crear la Policía Metropolitana, para que pueda ser más efectiva la estrategia común, compartir inteligencia, coordinar operativos, eliminar vacíos y duplicidades”, dijo.

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En la reunión que tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la mandataria capitalina refirió que la zona del Valle de México concentra casi 23 millones de personas, lo que representa al 17% de la población nacional y el 28% del producto interno bruto del país, con una superficie de 912 mil hectáreas.

‘Si fuéramos un país, seríamos la cuarta economía de América Latina. De ese tamaño es la importancia del Valle de México. Por eso, si prospera el Valle de México, prosperará México”, puntualizó.

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De esta forma, la mandataria respaldó la ampliación de la Zona Metropolitana, para incluir 84 municipios, y dio la bienvenida al estado de Morelos, al municipio de Huitzilac y a los municipios de Hidalgo que se sumaron a esta zona geográfica.

“No podemos enfrentar desafíos metropolitanos del siglo XXI, con fronteras administrativas heredadas del siglo pasado. Nuestras entidades comparten una misma realidad”, precisó.

dmrr