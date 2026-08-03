Siete cachorros que fueron abandonados dentro de una caja de cartón en la colonia Tlapechico, alcaldía Álvaro Obregón, fueron resguardados por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes posteriormente los entregaron a personal de Protección Civil para su atención y resguardo.

De acuerdo con la SSC, la intervención ocurrió luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaran a los uniformados sobre la presencia de varios perros abandonados en el cruce de Andador Aredera y Andador Estragón.

Rescatan a siete cachorros abandonados en Álvaro Obregón; buscarán un hogar para ellos. Foto: Especial.

Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con un hombre de 31 años, quien explicó que al salir de su domicilio encontró una caja de cartón en la que estaban los siete cachorros.

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Tras confirmar la situación, los oficiales brindaron los primeros cuidados a los animales, les proporcionaron agua y alimento, y posteriormente los trasladaron a las instalaciones de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón.

Rescatan a siete cachorros abandonados en Álvaro Obregón; buscarán un hogar para ellos. Foto: Especial.

Las autoridades informaron que el personal de Protección Civil se encargará del resguardo de los cachorros y de realizar las gestiones necesarias para encontrarles un hogar donde puedan ser adoptados.

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La SSC reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato o abandono animal y recordó que estas acciones permiten salvaguardar la integridad de los animales de compañía.

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