Con ajustes en la ubicación de una de las ocho estaciones, el Gobierno capitalino arrancó la construcción de la Línea 4 del Cablebús, que implica demoliciones y excavaciones, la cual conectará el Cetram Universidad, en la alcaldía Coyoacán, con el Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que la estación que se tenía proyectada en el Mercado Miguel Hidalgo y Costilla, los locatarios lograron impedir la construcción y, por ello, se cambió al Campo Xóchitl, un predio que se encuentra a unas calles del centro de abasto.

La reubicación de la estación fue resultado de meses de reuniones entre vendedores y autoridades capitalinas. De acuerdo con una comerciante, los locatarios rechazaron el proyecto debido a que permanecerían alrededor de dos años sin que sus negocios pudieran estar abiertos.

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Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX.

“Nos dieron la oportunidad de escoger si iba a ser aquí en el mercado o en el Campo Xóchitl. Nosotros decidimos que fuera allá porque llevábamos un año con puras promesas. Nos decían que en 15 días nos teníamos que salir, pero no teníamos un lugar para trabajar. Nos iban a sacar prácticamente dos años. No sabíamos dónde íbamos a estar ni cómo iba a quedar el mercado porque nunca nos enseñaron una maqueta.

“También nos ofrecían un apoyo de 3 mil pesos mediante el seguro de desempleo, pero muchos tenemos trabajadores y ese apoyo no resolvía el problema de todas las familias”, refirió la locataria.

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El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, aclaró en entrevista con EL UNIVERSAL que dicho ajuste no modifica el trazo original de la Línea 4 del Cablebús, ya que “el trayecto no cambia, el mercado está unos metros adelante y Campo Xóchitl unos metros atrás; realmente la línea sigue exactamente igual”.

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En el Cetram Universidad iniciaron los trabajos preliminares para la terminal. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Dijo que llevaron a locatarios a la estación Línea 2 del Cablebús en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, donde la parada comparte espacio con un mercado, para que vieran cómo opera y que había una derrama económica, pero, dijo, al final la rechazaron y se movió cerca la parada.

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Al momento, las obras no han iniciado en Campo Xóchitl, siendo la única estación sin trabajos; no obstante, el funcionario afirmó que en breve comenzarán los trabajos preliminares en coordinación con la alcaldía Tlalpan para desarrollar la nueva estación.

Basulto confirmó que ya concluyeron los estudios técnicos y el desarrollo del proyecto ejecutivo de la Línea 4, por lo que ahora Alfa Proveedores y contratistas junto a LEITNER Ropeways se encuentran con la construcción de las estaciones.

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Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo no permitieron la estación en el lugar. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Detalló que, de forma paralela, ya comenzó en Austria la fabricación del sistema electromecánico que moverá las cabinas al sur de la capital.

Cetram Universidad, el principio

En el Cetram Universidad —donde se ubicará la primera estación— ya comenzaron los trabajos preliminares para levantar la terminal que dará origen al nuevo sistema. En el lugar, que conecta con la Línea 3 del Metro, ya se encuentra un pilote que conectará con la estación del Cablebús.

Ahí, Javier Zárate, vecino de la colonia Santo Domingo, aseguró que las obras del Cablebús generan complicaciones en materia de movilidad para los colonos, y advirtió que este sistema de movilidad eléctrico podría enfrentar la misma saturación que actualmente registra el Metro Universidad.

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Hay lonas de habitantes que apoyan el proyecto, pero la semana pasada hubo una protesta de colonos que requieren más información. Las autoridades les ofrecieron una mesa de diálogo.

Inicia la excavación en Insurgentes

Siguiendo la ruta hacia Tlalpan, la siguiente estación estará sobre avenida del Imán, a la altura del Parque Cantera, por lo que se llamará Cantera. Aquí, de acuerdo con el secretario, ya fueron confinadas las áreas de trabajo e iniciaron las excavaciones, “ya confinamos la zona y vamos a empezar los trabajos de excavación para la cimentación”.

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La tercera estación, llamada Perisur, se ubicará en el cruce de Insurgentes Sur y avenida del Imán. De acuerdo con Basulto, este será uno de los puntos más complicados de construir debido al intenso flujo vehicular. “Entre Perisur, Insurgentes Sur, desde mi punto de vista, es lo más complejo [obras] por la movilidad que se genera en esos cruces”, dijo.

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Actualmente el sitio ya se encuentra delimitado y comenzaron los trabajos preliminares para su construcción.

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Campo Xóchitl: la estación que cambió de ubicación

La cuarta estación es la que cambió de ubicación, ya no será en el Mercado Miguel Hidalgo y Costilla, porque locatarios se opusieron y ahora será en Campo Xóchitl, donde aún no inician los trabajos.

A unas calles de la futura estación Campo Xóchitl, hay inconformidades por la instalación del pilote S-29, proyectado en la Tercera Cerrada de Joaquín Romo 189, en Barrio Caramagüey. Suku Mejía, vecina de la zona, aseguró que la instalación de esta estructura agravaría los problemas de movilidad que ya enfrenta la colonia Miguel Hidalgo.

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Además, puso en duda la situación jurídica del predio donde ahora se proyecta la estación Campo Xóchitl, ya que “ese terreno no es del Gobierno de la Ciudad; si fuera público ahí la habrían construido desde un principio”.

Avanzan obras en cuatro estaciones

Después de Campo Xóchitl, el recorrido continúa hacia las estaciones Deportivo Independencia (quinta), Parque Morelos (sexta), Cultura Maya (séptima). En estos puntos ya comenzaron las labores iniciales de obra, principalmente demoliciones menores, delimitación de áreas y preparación de las cimentaciones que sostendrán torres y estaciones.

Raúl Basulto explicó que todas las estaciones utilizarán distintos sistemas de cimentación, dependiendo de las características del subsuelo.

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El recorrido concluye en la octava parada y terminal en Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección, una de las partes más altas de la alcaldía Tlalpan.

En esta zona —que cuenta con varia maquinaria— los habitantes consideran que el Cablebús resolverá uno de los principales problemas de movilidad del sur de la capital: los largos tiempos de traslado. Verónica, vecina de la colonia, explicó que actualmente llegar a Ciudad Universitaria puede tomar hasta una hora y media, mientras que un viaje hacia Chapultepec alcanza fácilmente las dos horas, situación que se reducirá a 40 minutos, de acuerdo con estimaciones del Gobierno capitalino.

“Aquí nada más tenemos dos vías para subir y bajar y son muy estrechas. Dicen que con el Cablebús serían 40 minutos y estaría padrísimo. Yo ya me he subido a esas cabinas y son súper rápidas, sale una detrás de otra y ni siquiera vas en tumulto como en el Metro. Va a alivianar muchísimo el transporte... Sí creo que va a servir muchísimo”, consideró.

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