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Culiacán, Sin. - La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde dijo que si bien las lluvias han dejado agua en las presas, ríos y humedad en los campos que pronostican una buena productividad agrícola, también han dejado afectaciones a la población y daños a carreteras, por lo que se atiende esta situación con brigadas de ayuda.
Comentó que las brigadas de auxilio y de levantamiento de censos de daños en enseres domésticos derivado de las fuertes precipitaciones pluviales, trabajan en los municipios de Guasave, Salvador Alvarado, Mazatlán y el Rosario, para definir un programa de ayuda.
La Secretaría de Obras Públicas del Estado evalúa los daños resentidos en la infraestructura carretera, caminos y puentes, a fin de determinar el grado de la inversión que se requiere para atender las afectaciones de las lluvias.
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Señaló que inicialmente se inició desde la semana pasada visitas de supervisión y entrega de despensas, catres, cobijas, colchonetas, kit de limpieza y asistencia médica, en municipios como Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado.
Bonilla Valverde agradeció a la Comisión Federal de Electricidad que trabaja en forma acelerada en la restauración de los daños a su red a fin de restablecer con oportunidad el suministro de la energía eléctrica a la mayoría de las comunidades rurales afectadas.
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Observó que las intensas lluvias, también, han traído grandes beneficios para el campo, ya que la humedad en las áreas de cultivo es buena, el agua captada en las presas y ríos es benéfica, por lo que estimó que se tendrá una buena época de producción de alimentos.
dmrr
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