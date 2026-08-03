Culiacán, Sin. - La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde dijo que si bien las lluvias han dejado agua en las presas, ríos y humedad en los campos que pronostican una buena productividad agrícola, también han dejado afectaciones a la población y daños a carreteras, por lo que se atiende esta situación con brigadas de ayuda.

Comentó que las brigadas de auxilio y de levantamiento de censos de daños en enseres domésticos derivado de las fuertes precipitaciones pluviales, trabajan en los municipios de Guasave, Salvador Alvarado, Mazatlán y el Rosario, para definir un programa de ayuda.

La Secretaría de Obras Públicas del Estado evalúa los daños resentidos en la infraestructura carretera, caminos y puentes, a fin de determinar el grado de la inversión que se requiere para atender las afectaciones de las lluvias.

Lee también Deslave en el Cerro del Crestón provoca daños y lesionados; cierran acceso al Faro de Mazatlán

Señaló que inicialmente se inició desde la semana pasada visitas de supervisión y entrega de despensas, catres, cobijas, colchonetas, kit de limpieza y asistencia médica, en municipios como Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado.

Bonilla Valverde agradeció a la Comisión Federal de Electricidad que trabaja en forma acelerada en la restauración de los daños a su red a fin de restablecer con oportunidad el suministro de la energía eléctrica a la mayoría de las comunidades rurales afectadas.

[Publicidad]

Observó que las intensas lluvias, también, han traído grandes beneficios para el campo, ya que la humedad en las áreas de cultivo es buena, el agua captada en las presas y ríos es benéfica, por lo que estimó que se tendrá una buena época de producción de alimentos.

dmrr