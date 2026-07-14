El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este martes en un canal de aguas negras ubicado bajo un puente en la colonia Solidaridad Nacional, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en el cruce de Río San Javier y avenida Luis Espinoza, luego de que una llamada de emergencia alertara sobre una persona flotando boca abajo en el cauce.

Al sitio acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes apoyaron en las maniobras para recuperar el cuerpo.

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Tras la valoración, paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. La víctima no pudo ser identificada en el lugar y hasta el momento se desconoce su edad.

La zona fue acordonada por los elementos de seguridad mientras personal ministerial y de servicios periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

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Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para determinar la identidad de la víctima y establecer las causas de su muerte.

vr