Es difícil separar el aspecto emocional que envuelve la rivalidad entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo. Son cinco los antecedentes que acompañan el historial a favor de los británicos, que hacen a un lado la historia para enfocarse en el presente.

Ezri Konsa, defensa del Aston Villa y de los Tres Leones, habló en zona mixta antes del partido de semifinales contra Argentina y al ser cuestionado sobre la carga emocional que trae este cruce, aseguró que “tenemos que enfocarnos en nosotros, olvidarnos de la historia detrás y hacer lo que sabemos hacer mejor”.

Su compañero, Marc Guéhi, agregó que este “es un juego emocionante entre dos naciones con gran historia, muy futboleras, para nosotros los jugadores es muy emocionante estar involucrados en una ocasión tan grande como esta”.

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Después de haber eliminado a la República Democrática del Congo, México y Noruega -en todos los partidos con suspenso- la unión dentro del equipo británico aumentó.

“Creo que nunca ha habido un tiempo en el que estamos más juntos que ahora”, mencionó el zaguero del Manchester City, quien se tomó el tiempo de alabar a la estrella de la selección inglesa en esta Copa del Mundo, Jude Bellingham.

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“Jude es un jugador especial, no juegas para el Real Madrid e Inglaterra por nada y no muestras la calidad en torneos como este. Es lo que ha hecho y es un gran jugador pero mejor persona”, mencionó.

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Konsa se unió a los halagos, pero para Harry Kane, autor de seis goles en seis partidos, y mencionó que “es un jugador de clase mundial, quizás uno de los mejores anotadores del mundo, han visto cómo nos ha ayudado y ojalá eso se repita”.

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Ninguno se achicó ante la calidad de Lionel Messi y el resto de los jugadores albicelestes.

“Para nosotros lo principal es enfocarnos en nosotros, no en él (Lionel Messi). Sabemos que tienen jugadores muy buenos, pero nosotros también”, concluyó Konsa.