Luego de la agresión que recibió personal de la alcaldía Cuauhtémoc por comerciantes en Zona Rosa, la edil Alessandra Rojo de la Vega aseguró que tiene “plenamente identificados a los delincuentes que pudieron haber matado a cualquiera del equipo”.

A través de su cuenta de X, dijo que acudieron ayer pacíficamente a buscar una reunión con ambulantes y a visitar establecimientos del área. Sin embargo, compartió un video donde se observa que varias personas con cubrebocas rodean a su equipo y los empujan.

También publicó la fotografía de un hombre con casquete corto y cejas pobladas ante un ingreso penitenciario con una placa en la que se lee “RPVO 2014”, siglas del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México.

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“Este sujeto es quien ya nos estaba esperando. Papá de los hijos de la diputada de Morena Diana Barrios. Dicen que tiene ODA, ¿qué más información quieren?, ahí lo tienen a media cuadra de la SSC y ellos en pleno conocimiento”, agregó.

En un hilo en esta red social, agregó imágenes de la diputada local Diana Sánchez Barrios con otra persona. “Otro de los delincuentes es colaborador de la diputada de Morena. Diana Barrios, en el Congreso de la CDMX. Es su asesor”, escribió.

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Rojo de la Vega publicó una fotografía del perfil de su propia cara donde se le observa un moretón en la mejilla, muy cerca del labio.

“Hoy parece que algunos creen que la violencia deja de ser violencia dependiendo de quién la reciba. Ese nivel de polarización ya es un absurdo. Si somos incapaces de condenar un golpe solo, porque la víctima no piensa como nosotros, entonces el problema ya no es político, es moral”, se lee junto a la imagen.

Añadió que la violencia no se negocia, no se justifica, no se aplaude.

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De igual manera, subió capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp donde intenta llamar sin respuesta a Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

“Que la SSC no atiende opositores. Yo creo que están ocupados defendiendo a sus narco políticos”, agregó la edil.

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¿Qué pasó?

De acuerdo con la alcaldía Cuauhtémoc, se tenía previsto realizar un operativo de reordenación de vía pública, por lo que la alcaldesa arribó a la Zona Rosa, en el cruce de Liverpool y Génova.

Tras la agresión, indicó, el equipo de la alcaldía se resguardó en las instalaciones de la SSC, las cuales están cerca del lugar de los hechos sobre la calle Liverpool 136, colonia Juárez.

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Acotó que, como resultado de la agresión, siete policías auxiliares resultaron lesionados y fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil de Cuauhtémoc.

Por lo tanto, la demarcación dijo que presentará las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables de estas agresiones.

Tengo plenamente identificados a los delincuentes que pudieron haber matado a cualquiera del equipo, íbamos pacíficamente (como se observa en el video) a buscar una reunión con ambulantes y a visitar establecimientos.



Este sujeto es quien ya nos estaba esperando. Papá de los… pic.twitter.com/s91f7KOQGM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

mahc/LL