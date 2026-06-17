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El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México manifestó su respaldo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien fue agredida durante un operativo en contra del comercio ambulante instalado en la Zona Rosa.
La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, lamentó que grupos, como PRO Diana, se sigan adueñando de las calles bajo el amparo de líderes que cobran cuotas o de un Gobierno cómplice que lo permite.
“Toda mi solidaridad con la alcaldesa de Cuauhtémoc por el cobarde atentado del que ella y su equipo fueron víctimas, una vez más por buscar hacer cumplir la ley”, expresó.
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La panista enfatizó que las calles no tienen dueño y que lo que hacía el gobierno de Cuauhtémoc era liberarlas para el tránsito y la movilidad peatonal en esta zona, que ha estado invadida por varios años.
En este sentido, la dirigente panista señaló que los hechos violentos de ayer en la calle Génova no deben quedar impunes y llamó a la Fiscalía CDMX a actuar de manera objetiva.
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“Lo que estaba haciendo la alcaldesa era su trabajo, realizaba un recorrido para supervisar establecimientos y notificar a vendedores informales que ocupan de manera irregular el espacio público”, mencionó.
PAN en Congreso CDMX respalda a la alcaldesa
La diputada del PAN por Cuauhtémoc, Frida Guillén, reprobó que se haya normalizado la violencia en contra de las mujeres y confió en que la denuncia de la alcaldesa prospere y haya sancionados por la violencia que ayer por la noche sufrió.
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Además, la panista subrayó que la fracción del PAN en el Congreso CDMX le expresa todo su apoyo político y no permitirá que el oficialismo deje impune esta situación.
“Alessandra Rojo de la Vega busca el orden en la Cuauhtémoc y ha trabajado incansablemente por garantizarlo, además de ser una alcaldesa que tiene también el cariño de miles de vecinos”, añadió.
Operativo de alcaldía Cuauhtémoc termina en riña con comerciantes; "nos emboscaron en Zona Rosa", acusa alcaldesa
mahc/LL
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