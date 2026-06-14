El colectivo Libertad para Morir busca 20 mil firmas, equivalente al 0.25 por ciento del padrón electoral de la Ciudad de México, para llevar a su discusión una iniciativa de asistencia médica para morir al congreso local.

En una conferencia de prensa a un costado del Ángel de la Independencia, Asunción Álvarez del Río explicó que esta propuesta busca darle la oportunidad de recibir la muerte de manera asistida y sin dolor a las personas que tengan una enfermedad terminal y estén sufriendo de manera intolerable.

Colectivo busca recabar 20 mil firmas para impulsar muerte asistida en CDMX; iniciativa podría llegar al Congreso. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Refirió que en la ciudad hay la posibilidad recibir cuidados paliativos o rechazar tratamientos cuando se tiene una padecimiento, pero con ello se busca ampliar la libertad de las personas que se encuentran en una situación terminal.

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Acotó que para la recolección de firmas están usado una app del Instituto Nacional Electoral (INE), donde los residentes en la CDMX se pueden sumar al proyecto.

Colectivo busca recabar 20 mil firmas para impulsar muerte asistida en CDMX; iniciativa podría llegar al Congreso. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

En el caso de que alguna persona no tenga una identificación en la capital, invitó a promover la propuesta con amigos o familiares que tengan su credencial para votar en la CDMX.

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Refirió que la ruta paran llevar esta iniciativa al Congreso de la CDMX fue la iniciativa ciudadana, por lo que no buscan el apoyo de un legislador o una bancada por ahora.

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“Lo que tenemos que lograr es la recolección suficiente de firmas para que el congreso esté obligado a revisar (la propuesta), no necesitamos para eso el apoyo de un diputado, después tendremos que ver quién nos apoya pero sería después”, subrayó Álvarez del Río.

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Colectivo busca recabar 20 mil firmas para impulsar muerte asistida en CDMX; iniciativa podría llegar al Congreso. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Sin embargo, subrayó que tienen los meses de junio y julio para lograr las rúbricas necesarias, ya que buscan que esta propuesta llegue al siguiente periodo legislativo en septiembre.

Finalmente, dijo que a esta propuesta también se sumaron la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, la Coalición Muerte Digna Ya y Práctica Laboratorio para la Democracia, así como la activista Samara Martínez.

dmrr/LL