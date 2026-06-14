Tlalnepantla, Méx.- Un saldo de 14 personas lesionadas dejó la volcadura de un microbús sobre la México-Pachuca, la mañana de este domingo.

Los hechos se registraron a la altura del municipio de Tlalnepantla; los cuerpos de los lesionados quedaron sobre el asfalto, tras el accidente. El vehículo quedó volteado y desecho.

Personas que se encontraban en el punto acudieron a apoyar a los lesionados, en lo que arribaban los cuerpos de emergencia.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía municipal de Tlalnepantla, así como de Ecatepec y del Estado de México, para resguardar el lugar.

Paramédicos de Protección Civil de Tlalnepantla y del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) dieron atención médica a los lesionados.

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La volcadura provocó carga vehicular sobre la carretera, por lo que autoridades llamaron a los automovilistas a tomar precauciones.

🔴 Volcadura de un microbús en la México-Pachuca deja más de 10 lesionados, reportan



Al momento, se encuentran cuerpos de emergencia para atender a los afectadoshttps://t.co/Jk7umU5AUB#VIDEO: Valente Rosas | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/6pKwWuL7aI — El Universal (@El_Universal_Mx) June 14, 2026

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