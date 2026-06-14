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Tlalnepantla, Méx.- Un saldo de 14 personas lesionadas dejó la volcadura de un microbús sobre la México-Pachuca, la mañana de este domingo.
Los hechos se registraron a la altura del municipio de Tlalnepantla; los cuerpos de los lesionados quedaron sobre el asfalto, tras el accidente. El vehículo quedó volteado y desecho.
Personas que se encontraban en el punto acudieron a apoyar a los lesionados, en lo que arribaban los cuerpos de emergencia.
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Al lugar llegaron elementos de la Policía municipal de Tlalnepantla, así como de Ecatepec y del Estado de México, para resguardar el lugar.
Paramédicos de Protección Civil de Tlalnepantla y del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) dieron atención médica a los lesionados.
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La volcadura provocó carga vehicular sobre la carretera, por lo que autoridades llamaron a los automovilistas a tomar precauciones.
LL
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